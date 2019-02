Sport



Castelnuovo, sfida d'alta classifica a Montecatini contro gli ex Falivena e Giovannini

sabato, 2 febbraio 2019, 11:38

di simone pierotti

Castelnuovo di scena al “Mariotti” di Montecatini, contro i locali allenati da mister Marselli. Trasferta non semplice che chiude un trittico terribile (Grosseto, Fucecchio e, appunto, Montecatini) ma con i gialloblu in ottima forma e col morale alto dopo il successo di domenica scorsa. La squadra di mister Contadini ha dimostrato di non temere alcun avversario e, dall’alto di una classifica tranquilla ma anche qualche cosa di più, possono affrontare l’ultima fase della stagione senza troppi patemi. La salvezza, comunque, non è ancora conquistata e non sono ammessi sbalzi di tensione.

Il Montecatini occupa il terzo posto della classifica con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte e, sulla carta, possono ancora giocarsi la vittoria del campionato. Una rosa competitiva, dopo la retrocessione dalla Serie D, quella messa a punto dal d.s. Fabrizio Giovannini, una recente conoscenza dell’ambiente gialloblu, avendo ricoperto i ruoli di segretario, team manager e direttore sportivo in Garfagnana per diverse stagioni ai tempi della Serie C. Gara, quindi, dal sapore di amarcord, con l’aggiunta del capitano dei termali Pietro Falivena, che militava nel Castelnuovo nell’ultima stagione di C2.

Oltre al difensore, in maglia bianco celeste militano elementi di indubbio valore come l’esperto ed ex professionista Biagio Pagano, Di Nardo, Gianardi, Citera, Palaj, Fedi. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche il giovane Pietro Tempesti, centrocampista classe 2001 proveniente dalla Pistoiese.

In casa gialloblu mancherà sicuramente Inglese, fermo per squalifica, mentre Biagioni ha ripreso ad allenarsi. L’ultima settimana è stata abbastanza problematica a Castelnuovo a causa del maltempo, prima con la neve poi con il nubifragio, che ha reso gli allenamenti difficoltosi.