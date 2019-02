Sport



Continua la scalata del River Pieve: vittoria esterna in rimonta e balzo al secondo posto

domenica, 10 febbraio 2019, 19:59

di michele masotti

1-2

Capezzano: Bartelletti, Capasso, Caniparoli, Mazzone, Ficagna, Bonucelli, Pacini (Marsili), Albamonte (Lombardi), Ferrari, Fiaschi e Mancini A disposizione: Navarra, Pardini, Di Cola, Domenici, Bertacca, Motroni e Altini Allenatore: Riccardo Coli

River Pieve: Mirco Micchi, Giannotti, Angeli, Byaze, Maggi, Fontana, Satti, Catalini, Haoudi, Vitelli e Condè A disposizione: Lorenzo Micchi, Cristea, Papeschi, Francesconi e Cipollini Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Macca di Pisa

Marcatori: 45’ Pacini, 50’ Vitelli e 80’ Haoudi

Note: Ammoniti Marsili, Haoudi, Byaze e Maggi

L’impetuosa escalation di vittorie del River Pieve non si arresta nemmeno sul sintetico del “Cavanis” di Capezzano e fa planare i “millionarios” della Garfagnana al secondo posto, a pari punti con il Don Bosco Fossone, ad una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Serricciolo, sorprendentemente sconfitta a Marlia dalla pericolante Folgor. Vittoria di straordinaria importanza poiché arrivata in formazione decisamente rimaneggiata. La terza sconfitta interna, invece, costa risucchia i versiliesi in pieno lotta per evitare i play-out, lontani solo un punto.

Miglior viatico per avvicinarsi alla sfida secca, valevole per i quarti di finale di Coppa Toscana, di mercoledì 13 febbraio al “Nardini” contro il Certaldo, capolista del girone C, non poteva esserci. Per ovviare all’assenza di Tolaini, Catalini viene impiegato nella difesa a tre assieme a capitan Angeli e Fontana, Satti si posiziona nei tre di centrocampo mentre è Condè il partner d’attacco di Haoudi. Sempre fuori per infortunio Di Salvatore. I locali scelgono un 4-3-3 con un reparto avanzato importante per la Prima Categoria come quello formato da Fiaschi, Mancini e dall’ex Pietrasanta Mancini. Nel primo tempo c’è veramente poco da segnalare, ad eccezion fatta per il vantaggio, allo scadere di tempo, dei padroni di casa. Mirco Micchi respinge corto un rasoterra di Fiaschi che l’accorrente Pacini scaraventa in rete. In precedenza l’esperto portiere biancorosso si era fatto trovare pronto sulla rovesciata di Mazzone.

Il gol subito non demoralizza il River Pieve che ristabilisce la parità dopo una manciata di minuti dall’inizio della ripresa. Autore del momentaneo 1-1 è Vitelli che disegna una precisa traiettoria su calcio di punizione. Il pareggio non accontenta gli ospiti che vedono premiato il loro forcing al 80’. Lungo rilancio di Micchi, Satti spizza di testa per Haoudi che approfitta di un rimballo con Mazzone per superare in uscita Bartelletti. Coli tenta il tutto per tutto e sposta lo stesso Mazzone nel ruolo di centravanti per sfruttare la propria stazza fisica. Mossa che non provoca scossoni alla difesa garfagnina; anzi, sono proprio i biancorossi ad andare vicinissimi alla rete della sicurezza dapprima con Haoudi e poi con Condè.

Nel prossimo turno di campionato il River Pieve se la vedrà contro un’altra versiliese, quello Sporting Bozzano che è uscito rinforzato da mercato invernale e che punta senza mezzi termini ai play-off.