Sport



Diavoli Neri Gorfigliano sconfitti dall’Orentano nello scontro salvezza

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:43

di michele masotti

0-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Manfredi (87’ Venanzi), Della Croce, Pennucci, Fusco, Diego Orsi, Del Giudice, Gianluca Cassettai, Pellegrinotti, Bonini (74’ Coli) e Alfredini A disposizione: Vanni, Gori, Coiai e Davini Allenatore: Ivano Orsi

Orentano: Gori, Giani, Giacalone, Battaglia, Taglialatela, Cirillo, Vaglini, Cecchi, Verola, Franchini e Nannelli A disposizione: Ramacciotti, Montorzi e Ruglioni Allenatore: Claudio Ciaponi

Arbitro: Ferretti di Pistoia

Marcatori: 17’ Verola e 90’ Vaglini

Un secondo tempo interamente giocato nella metà campo avversaria non basta ai Diavoli Neri Gorfigliano, alla prima uscita dopo l’esonero di Zuddas, per ottenere un risultato positivo contro un Orentano tanto cinico quanto fortunato. Risultato che penalizza i locali, ancora fermi al terzultimo posto. Con un gol per tempo i giallorossi passano in alta Garfagnana e si portano a +3 dalla zona play-out. Restano quattro le lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta della squadra guidata, quest’oggi, da Ivano Orsi, una delle “bandiere” di questa società e che già qualche anno fa si era seduto su questa panchina guidando i Diavoli alla salvezza in Seconda Categoria. Nessuna delle altre dirette concorrenti, infatti, ha ottenuto l’intera posta in palio.

In attesa di capire come evolverà relativa il nodo panchina, se verrà scelto un nuovo tecnico oppure se si proseguirà con una linea interna, i locali devono ripartire dal secondo tempo gagliardo che ha messo alle corde i rivali, salvati dalle belle parate di Gori. Senza gli squalificati Crudeli, Biagiotti e Alessandro Cassettai e l’infortunato Morelli, Ivano Orsi mantiene il consueto 4-3-3 con Manfredi spostato come terzino mancino, Diego Orsi e Fusco la coppia di centrali mentre il centrocampo viene guidato da Pennucci. Il primo tempo è molto equilibrato. Al 17’, sugli sviluppi di un corner, una bella girata di Verola sblocca il risultato. Intorno alla mezzora il colpo di testa di Pellegrinotti termina di poco sopra la traversa. I secondi quarantacinque minuti assumono immediatamente i connotati dell’assedio verso la porta di Gori.

Pennucci e Gianluca Cassettai vanno vicini al pareggio con due conclusioni da fuori area. Ancora più ghiotta è la chance creata da Del Giudice con Bonini che non trova la porta da sottomisura. Al 75’ Pellegrinotti supera Giacalone e Gori ma si vede negare la gioia dell’1-1 dal salvataggio sulla linea di Tagliatela. A cinque minuti dalla fine il portiere ospite toglie dall’incrocio dei pali la potente conclusione di Pennucci. Allo scoccare del 90’, con il primo tiro in porta di tutta la ripresa, la squadra di Ciaponi chiude la contesa con un gran gol dai 30 metri firmato Vaglini.

Nella ventiduesima giornata, la settima del girone di ritorno, i Diavoli Neri giocheranno nuovamente tra le mura amiche nell’atteso derby contro il River Pieve,