Sport



Doppietta G.S. Orecchiella al Vertical Faeta grazie a Guerrucci e Ciabatti

martedì, 12 febbraio 2019, 17:48

di simone pierotti

Primo successo stagionale per Marco Guerrucci, forte “scalatore” in forza al G.S. Orecchiella Garfagnana. L’atleta si è ripetuto nell’impegnativo Vertical Faeta con una grande prova, nonostante le condizioni atmosferiche difficili. Bene anche gli altri atleti garfagnini: 11° Stefano Lander, 20° Giovanni Ferrari, 39° Marco Del Cistia.

Tra le donne eccezionale Odette Ciabatti, prima assoluta, con Francesca Chiappa che completa il podio col terzo posto. Al Brunello Crossing 41° posto per Simone Angelo. Prima edizione della Corsa del sorriso di Silvia a Pescia e tanti atleti al via. G.S. Orecchiella ben rappresentata con buoni piazzamenti. Il migliore è Raffaello Bevilacqua, 10°, bene anche Luca Diversi, 14° e 3° tra i Veterani; gli altri: 57° Daniele Giusti, 104° Adriano Matteoni, 143° Cristian Rosi, 161° Michael Luongo, 164° Mattia Della Maggiora, 283° Riccardo Pieroni. In campo femminile 7° Gianfranca Secci, 19° Beatrice Macelloni, 27° Mirta Cappelli.