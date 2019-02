Sport



GhiviBorgo, pareggio nello scontro diretto di Ponsacco

domenica, 3 febbraio 2019, 17:48

di michele masotti

1-1

Ponsacco: De Carlo, Tazzer, Francesco Colombini, Mazzanti, Lici, Negri, Caciagli (85’ Menichetti), Castorani (92’ Caruso), Doveri, Brega e Semprini A disposizione: Bartolozzi, Becagli, Gremigni, Matteoni, Mariani, Calabrese e Zorica Allenatore: Francesco Colombini

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Lecceti, Barsotti (46’ Dell’Orfanello), Ghini, Maccabruni, Diana, Marino, Nolè, Ortolini, Frugoli (85’ Paccagnini) e Presicci (46’Remorini)(91’Romiti) A disposizione: Petroni, Gargano, Tagliavacche, Nottoli e Chianese Allenatore: Guido Pagliuca

Arbitro: Matteo Centi di Viterbo (Assistenti Galimberti di Seregno e Regattieri di Finale Emilia)

Marcatore: 8’ Francesco Colombini e 72’ Dell’Orfanello

Note: Al 74’ Brega ha sbagliato un calcio di rigore. Espulso al 64’ Pagliuca per proteste. Ammoniti Caciagli, Lici, Nolè, Ghini

Altro scontro diretto in terra pisana e altro pareggio per il GhiviBorgo di Pagliuca, espulso per proteste a metà ripresa, in quel di Ponsacco. I “colchoneros” della Media Valle, però, vengono sorpassati di un punto al primo posto dalla Pianese, corsara in casa della Sangiovannese. Capitan Nolè e compagni, comunque, hanno potenzialmente di nuovo il primato nelle loro mani visto che devono recuperare il match interno contro la Sinalunghese. Giornata odierna che ha segnalato il k.o. interno del Tuttocuoio per mano del Montervarchi e il limpido blitz esterno del Seravezza, 0-3 proprio alla Sinalunghese. Contro quella che resta la favorita principale per il salto di categoria, i biancorossi sono stati bravi a rimanere in partita dopo i primi 45’ minuti di marca locale per poi piazzare il pareggio nella ripresa. Ottima la prestazione sfornata da Sottoriva, l’estremo difensore più forte di questo girone E. Finisce in parità anche l’attesa sfida tra i bomber Brega e Ortolini, con il primo che ha fallito il rigore del possibile 2-1.

Pagliuca decide di affrontare il Ponsacco con il 4-4-2, rinunciando alla fantasia di Chianese e Ortolini. In difesa la fisicità di Lecceti viene preferita alla spinta del 2000’ Dell’Orfanello e infoltisce la mediana con il pari età Presicci. Mister Colombini, subentrato a Maneschi ad inizio anno, concede una chance da titolari ai terzini Tazzer e Lici e ritrova al centro dell’attacco Brega. I locali assimilano meglio il terreno di gioco reso pesante dall’acquazzone che si è abbattuto nelle scorse ore. Al 3’ duplice fantastico intervento di Sottoriva: il portiere laziale dapprima respinge la botta da fuori di Castorani per poi murare il tap-in di Semprini. Il Ponsacco passa al 8’ con il difensore centrale Francesco Colombini, omonimo del proprio tecnico. L’ex San Donato Tavernelle devia in rete di testa una punizione laterale di Caciagli. Gli ospiti sono incapaci di reagire alla manovra rossoblù e rischiano di capitolare nuovamente in più di una circostanza. Sottoriva si esalta al 35’ sul destro al volo di Castorani. Passano sessanta secondi e questa volta è il palo a negare il raddoppio al diagonale di Brega. Nell’intervallo Pagliuca, decisamente scontento della prova dei suoi, ribalta la formazione con gli inserimenti di Remorini, fresco ex di turno, e di Dell’Orfanello. Sostituzioni che daranno ragione al tecnico livornese. Al 55’ altra bella parata di Sottoriva sul tentativo ravvicinato di Negri. Nove minuti più tardi viene espulso per proteste Guido Pagliuca. Corre il 72’ quando una bella combinazione tra Nolè e Dell’Orfanello taglia in due la difesa del Ponsacco e permette al classe 2000’ di fare 1-1. Tempo due minuti e i ragazzi di mister Colombini usufruiscono di un penalty per una trattenuta di Lecceti su Brega. Proprio l’attaccante viareggino cestina l’occasione di trovare il nuovo vantaggio calciando a lato.

La girandola di sostituzioni non cambia più il volto dell’incontro. Domenica prossima il GhiviBorgo ospiterà gli umbri del Cannara, formazione che veleggia a centro classifica con un margine di sette punti sulla zona play-out.