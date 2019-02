Sport



GhiviBorgo sconfitto dalla Sangiovannese: “colchoneros” della Media Valle sempre al comando della classifica

domenica, 24 febbraio 2019, 17:01

di michele masotti

1-0

Sangiovannese: Scarpelli, Marghi, Papitti, Mazzolli (81’ Gautieri), Scosini, Santini, Tacconi, Muscas, Mencagli (88’ Polo), Disanto e Rontini A disposizione: Garbinesi, Calori, Baldesi, Petrova, Loffredo, Gerardini e Mugelli Allenatore: Renato Buso

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello, Marino, Lecceti, Diana, Presicci (55’ Nottoli), Nolè (65’ Remorini), Ortolini, Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Romiti, Gargano, Marigliani, Tagliavacche, Fermi e Paccagnini Allenatore: Paolo Mangiantini (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1 (Assistenti Penasso di Albenga e Lafandi di Locri)

Marcatori: 12’ Muscas

Note: Ammoniti Presicci, Marino, Gargano, Remorini, Mencagli, Scoscini, Chianese, Gautieri e Scarpelli

Disco rosso per il GhivizzanoBorgo in quel di San Giovanni Valdarno: al “Fedini” si impongono i padroni di casa, entità di centroclassifica, ma i ragazzi di Guido Pagliuca mantengono il primo posto grazie alla contemporanea sconfitta del Seravezza Pozzi per mano di un San Gimignano in grande spolvero. Accanto a queste due formazioni con 52 punti è salito il Ponsacco, travolgente sulla Sinalunghese, mentre l’Aquila Montevarchi è tornata prepotentemente in corsa agganciando a quota 51 la Pianese. Restano in corsa, sebbene stiano vivendo una fase calante, sia il San Donato Tavernelle (48 punti) e il Tuttocuoio (49). Restano nove giornate tutte da vivere per stabilire che salirà tra i professionisti.

Quest’oggi gli ospiti, privi dello squalificato Ghini e dell’acciaccato Maccabruni, hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un avversario grintosa e ben messo in campo da Renato Buso. Per sostituire gli assenti odierni Pagliuca, sempre in tribuna, aveva scelto Presicci e Lecceti. Partita che sale di tono già al 6’ quando Mencagli non mette dentro di testa il preciso traversone scodellato dall’ex Pontedera Disanto. Il numero dieci partecipa attivamente a quello che si rivelerà il gol partita: percussione centrale di Disanto, tocco per l’accorrente Muscas che fa centro al secondo tentativo. La frazione inaugurale con il rasoterra di Mazzolli che finisce di poco sul fondo. Nel secondo Pagliuca cerca di trovare le soluzioni giuste dalla sua panchina inserendo, nel corso della ripresa, sia Nottoli che Remorini. Cambi che, però, non mutano il copione di un match povero di emozioni, con la Sangiovannese che si difende bene e non lascia spazi alle punte biancorosse. Vanno annotate nel finale i tentativi su punizione di Marino, uno degli ultimi ad arrendersi, e con Ortolini che manca di un niente l’impatto con il pallone davanti a Scarpelli.

Domenica prossima partirà, dunque, questo mini campionato di nove partite che decreteranno il vincitore. Nella prima tappa, che dovrebbe andare in scena a Bagni di Lucca, il GhiviBorgo riceverà la visita di un Prato che staziona sì a centroclassifica ma ha dalla sua parte una rosa che vale, quantomeno, i primi cinque posti.