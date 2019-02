Sport



GhiviBorgo, sorprendente passo falso interno contro il Cannara

sabato, 9 febbraio 2019, 18:31

di michele masotti

1-2

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello (80’ Presicci), Tagliavacche (42’ Remorini), Maccabruni (62’ Paccagnini), Diana, Marino (76’ Nolè), Ghini, Ortolini, Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani e Nottoli Allenatore: Lorenzo Spanu (Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Cannara: Battistelli, Laborie, Bolletta, Menchinella, Trequattrini (80’ Rondoni), Ciurnelli, Lucaroni, Sanctis (80’ Colarietti), Colombi, Raccichini (60’ Di Giuseppe) e Cardarelli (90’ Lolli) A disposizione: Cicognola, Subbicini, Balducci, Cammiletti e Fastellini Allenatore: Francesco Farsi

Arbitro: Calzavara di Varese (Assistenti Danese di Trapani e De Cristofaro di Rovereto)

Marcatori: 12’ Cardarelli, 13’ Raccichini e 86’ Presicci

Note: Ammoniti Presicci e Laborie. Prima dell’incontro è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Luca Pazzaglia, ex calciatore di Bagni di Lucca e Aglianese.

Il “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi si conferma maledetto per il GhiviBorgo, sempre sconfitto nelle tre circostanze in cui ha giocato da padrone di casa. Dopo il 2-3 contro il Foligno e l’1-2 per mano della Sangiovannese, correva la stagione 2015-2016, la prima in D del sodalizio della Media Valle, a fare festa in Versilia sono gli umbri del Cannara, autori di un micidiale uno-due in avvio di gara che ha costretto i ragazzi di Guido Pagliuca ad incappare nel secondo k.o. interno della propria brillante stagione. Risultato inatteso che lascia il GhiviBorgo, in attesa dei match di domani di Tuttocuoio, Ponsacco e Pianese, al secondo posto ma agganciato dal Seravezza. Preoccupa l’astinenza dal gol di bomber Ortolini, ancora a secco in questo 2019. Ricordiamo che Nolè e compagni, comunque, hanno una partita in mano rispetto alle rivali delle zone alte. Successo che sa di salvezza, invece, per la squadra di Farsi, salita a +9 dai play-out.

Pagliuca, costretto a sedersi in tribuna per scontare la prima delle due giornate di squalifica, aveva rispolverato il consueto 4-3-1-2. Tornano dal primo sia Dell’Orfanello che Chianese, mentre viene concesso un turno di riposo a Matteo Nolè. Al posto del capitano locale, chance dal primo minuto per Tagliavacche. Cannara che propone un ordinato 4-4-2. Al 4’ Ortolini indossa i panni del rifinitore e smarca Frugoli che da posizione defilata conclude sull’esterno della rete. Tre giri di orologio più tardi ci vuole un super Battistelli a smanacciare a lato il colpo di testa di Ortolini.

Otto minuti più gli ospiti sbloccano, a sorpresa, passano in punteggio. Su una punizione dalla trequarti, ritenuta inesistente dai locali, Cardarelli trova la deviazione vincente. Tempo di battere il centro, che gli umbri colpiscono ancora con il guizzo dell’esperto Raccichini. La reazione del GhiviBorgo giunge al 35’ con lo stacco aereo di Maccabruni: sfera fuori di un niente. Al minuto numero trentanove Calzavara sorvola su un fallo in area ospite commesso ai danni di Ortolini. Pagliuca vuole dare una scossa ai suoi e inserisce, poco prima dell’intervallo, Remorini per Tagliavacche. Schieramento decisamente offensivo che non consente al Ghivizzano di creare molte occasioni. La rocciosa difesa del Cannara lascia veramente le briciole alle punte dei “colchoneros” della Media Valle. Non è un caso che è sempre il difensore Maccabruni, di nuovo sugli sviluppi di un corner, a sfiorare il bersaglio grosso. Gli ingressi di Nolè e Paccagnini vivacizzano la manovra dei locali che accorciano le distanze con un altro subentrato, il classe 2000 Presicci, al primo centro in D. Rete buona soltanto per fini statistici.

L’occasione per un pronto riscatto del GhiviBorgo viene offerto dal calendario mercoledì 13 febbraio. Nel sesto turno infrasettimanale del torneo i biancorossi saranno di scena sul campo dello Sporting Trestina, altro team umbro che veleggia a metà classifica.