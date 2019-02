Sport



GhiviBorgo superato al “Delle Terme” dal pericolante San Gimignano

domenica, 17 febbraio 2019, 17:49

di michele masotti

0-1

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello (68’ Presicci), Ghini (83’ Nottoli), Maccabruni, Diana, Marino, Nolè (59’ Remorini), Ortolini, Frugoli (77’ Paccagnini) e Chianese A disposizione: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani e Tagliavacche Allenatore: Lorenzo Spanu (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

San Gimignano: Chiarugi, Neri, Paparelli, Ticci, Borri (62’ Cicali), Giardini, Donati, Borgarello (85’ Calamassi), Veratti, Marconcini e Alagia A disposizione: Porcelli, Giardulli Orlandini, Colibazzi e Bacci Allenatore: Stefano Polidori

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Assistenti Iocca di Isernia e Tempestilli di Roma 2)

Marcatore: 65’ Veratti

Note: Ammoniti Ghini, Barsotti, Borri e Alagia.

Il GhiviBorgo perde l’occasione di restare in testa alla classifica incappando nella seconda sconfitta di fila interna, questa volta in quel di Bagni di Lucca, per mano di un San Gimignano trasformato dalla cura Polidori. Vetta del torneo che, comunque, potrebbe essere agganciata ugualmente in caso di successo nel recupero contro la Sinalunghese. Resta l’idea, però, che la squadra di Guido Pagliuca abbia perso un’occasione importante per dare una scossa, forse decisiva, al torneo. I problemi maggiori riguardano l’attacco con la coppia Frugoli-Ortolini ancora a secco.

Lo squalificato Guido Pagliuca, in panchina va il fido vice Spanu, sa che il campionato è entrato nella fase clou e decide di schierare l’undici tipo nel confronto contro i senesi del San Gimignano, penultima della classe e con sei punti di ritardo dalla zona play-off. Nel 4-3-1-2 di marca locale il centrocampo è formato da Nolè, Ghini e Marino, Chianese è il trequartista chiamata ad innescare la coppia gol Ortolini-Frugoli. L’era Polidori, terza tecnico stagionale dei neroverdi, è iniziata con il successo di misura, rete di Veratti, ai danni di un Viareggio sempre più in crisi. Senza gli ex di turno Michelotti e Micchi, l’unica novità nella formazione del San Gimignano è l’inserimento di Alagia in luogo di Calamassi.

Al 5’ percussione sulla sinistra di Elia Chianese che scodella un buon pallone a centro area con Frugoli che manca la deviazione vincente di un niente. La risposta del San Gimignano giunge otto minuti dopo con l’uno-due tra Alagia e Donati con la conclusione di quest’ultimo che termina alta. I neroverdi mantengono un atteggiamento propositivo non avendo più nulla da perdere alla luce della deficitaria posizione di classifica. Al minuto numero trentasette Sottoriva salva i suoi deviando sulla traversa il colpo di testa di Veratti. L’avvio di ripresa è favorevole alla squadra di Pagliuca. Al 47’ lo stacco aereo di Diana finisce di poco sopra la traversa. Il destro dalla distanza scoccato da capitan Matteo Nolè meriterebbe sorte migliore. Quando il Ghivizzano, diventato a trazione anteriore con l’inserimento di Remorini, sembra poter passare da un momento all’altro, gli ospiti colpiscono. È il 65’ quando Verrati, partito in dubbia posizione di offside, non lascia scampo a Sottoriva. Sesto gol per l’ex Massese, il cui innesto invernale ha rialzato le quotazioni salvezza dei senesi. L’assalto finale dei locali, dentro pure Paccagnini, non produce effetti e per il GhiviBorgo si materializza il secondo stop consecutivo interno.

Mercoledì 20, sempre a sempre a Bagni di Lucca, i “colchoneros” della Media Valle affronteranno nel recupero la Sinalunghese, altra formazione senese cha impattato a reti bianche nel derby contro il San Donato Tavernelle. Un successo di Nolè e compagni permetterebbe al GhiviBorgo di tornare in vetta alla classifica in coabitazione con il Seravezza Pozzi di Vangioni.