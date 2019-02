Girma Castelli sul podio a Filecchio. Matteoni, Pierotti e Bacci brillano a Scandicci

Altri articoli in Sport

mercoledì, 20 febbraio 2019, 17:21

Smaltita la delusione per l’inatteso k.o. contro il San Gimignano, il GhiviBorgo sfrutta a pieno l’occasione fornitagli dal recupero contro la pericolante Sinalunghese e balza nuovamente in testa al girone E della Serie D

mercoledì, 20 febbraio 2019, 11:11

Aprono mercoledì 20 febbraio le iscrizioni al 42° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Rally 2018 e prova valida, relativamente alla gara Regionale, per la rinnovata Coppa Rally di Zona

martedì, 19 febbraio 2019, 15:41

Pallavolo Garfagnana si consolida come società sportiva di eccellenza della provincia di Lucca, infatti dopo la certificazioni di qualità settore giovanile e Scuola Regionale di Pallavolo per il biennio 2018/19, ecco la conferma del fregio di Scuola Federale di pallavolo della Fipav

martedì, 19 febbraio 2019, 08:54

Bella vittoria per la prima divisione che con un secco 3-0 allunga sulla diretta inseguitrice IngroVivaio Mazzoni. Ancora gare in salita per la squadra U12 del Volley Barga Coppo Team

lunedì, 18 febbraio 2019, 20:35

Non solo la Juventus: anche a Castelnuovo, nel suo “piccolo”, c’è una squadra imbattuta in campionato! La Juniores di Simone Vanni, infatti, dopo 20 giornate non ha ancora perso, collezionando 16 vittorie e 4 pareggi

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:47

Un weekend nel nome del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Nel fine settimana che ha anticipato l’ultima giornata dei campionati regionali per società di corsa campestre, molte sono state le prestazioni di rilievo