Gp Apuane, Ferrali domina Madrid

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:47

Un weekend nel nome del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Nel fine settimana che ha anticipato l’ultima giornata dei campionati regionali per società di corsa campestre, molte sono state le prestazioni di rilievo.



Sabato 16 febbraio, a Filecchio, all’ultima prova del Granprix CSI di corsa campestre, ottimi risultati sono arrivati da Andrea Cavallini (5 assoluto) e Roberto Gianni (17 assoluto) che, con questa prova, si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto di categoria del Granprix di corsa campestre CSI, ottenendo il pass per i campionati nazionali in quel di Monza previsti il 6 Aprile (nella stessa gara belle prove per Marco Bonacchi e Daniele Sandroni e podi di categoria per Dario Anaclerio, Francesco Frediani, Maurizio Da Prato, Erica Togneri e Francesca Tesconi).



Domenica 17 febbraio, a Colle Val d’Elsa, ai campionati regionali UISP di corsa campestre, Francesco Frediani ha confermato di essere il più forte della propria categoria, vincendo la gara M55 e confermando un ottimo momento di forma dopo il doppio impegno del giorno precedente, così come bravo è stato Daniele Sandroni, anche lui protagonista di entrambe le giornate di gare; a Scandicci, alla mezzamaratona locale, ottime prove per Daniele D’Andrea (8 assoluto), Giorgio Davini (32 assoluto) e Paola Lazzini (12 assoluta); ad Arezzo, al “Trail di Cortona”, ottimo bronzo assoluto per Alberto Cappello; ad Agliana, alla “Scarpinata del Granocchio”, buon sesto posto assoluto per Roberto Ria; a Verona, bell’argento a staffetta durante la mezzamaratona per Alessandro Brancato; a Madrid, il rientrante Simone Ferrali, ripresosi da un infortunio che lo aveva penalizzato durante le ultime settimane, ha imposto il proprio dominio andando a vincere la gara spagnola. Adesso, la squadra del presidente Graziano Poli è chiamata a una prestazione di grande livello che porterebbe il sodalizio garfagnino all’ottavo titolo regionale di corsa campestre: appuntamento quindi a domenica 24 febbraio in quel di Empoli con l’ultima fase dei campionati regionali di società.