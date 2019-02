Sport



Gp Apuane, Verona domina Viareggio

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:14

Giacomo Verona ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. Domenica 3 febbraio, il talento di Retignano, già quarto assoluto e primo atleta toscano al traguardo di Campi Bisenzio la scorsa settimana alla prima fase dei campionati regionali di corsa campestre, ha dominato il “Trofeo T.I.A.M.O” a Viareggio, conducendo da subito in solitaria la gara e terminando la prova sui dieci chilometri su strada con l’ottimo tempo di 32’37’’, record personale per lui. Molti altri atleti del GP Parco Alpi Apuane al via a Viareggio, con le ottime prove di Stefano Simi (5 assoluto), Juri Mazzei (8 assoluto), Nicola Ciardelli (15 assoluto), Dario Anaclerio (17 assoluto), Daniele Rubino (22 assoluto), Daniele D’Andrea (29 assoluto), Marco Rossi (30 assoluto), Adriano Mattei (39 assoluto), Mirco Toma (46 assoluto), Nicola Matteucci (49 assoluto), Marcello Bernardini (51 assoluto), Francesco Zampolini (53 assoluto), Marco Mattei (85 assoluto), Michelangelo Fanani (87 assoluto), Franco Cusinato (107 assoluto), Giampaolo Filauro (109 assoluto), Marco De Nevi (117 assoluto), Igor Marracci (122 assoluto), Alice Parducci (8 donna), Erica Togneri (11 donna), Sabrina Malatesti (12 donna), Sebastiano Pennisi (185 assoluto), Leonardo Pierotti (188 assoluto), Simone Carlini (199 assoluto), Daiana Lambardi (17 donna), Ludmillo Dal Lago (207 assoluto), Maurizio Folegnani (208 assoluto), Luciano Bianchi (222 assoluto), Francesca Tesconi (42 donna) e Giovanni Bergamini (281 assoluto); a Firenze, al “Trofeo Oltrarno”, buona prova per Roberto Ria; a Vinci, alla “Maratonina Città di Vinci”, buone prove per Andrea Massari, Francesco Frediani, Claudio Simi, Claudio Landucci, Lido Lucchesi e Arturo Sargenti; a Santa Margherita Ligure, alla “Mezza maratona internazionale delle Due Perle”, buone prove per Enrico Fantasia e Daniela Godani; a Pappiana, al “Trail del Monte Penna”, ottime prove per Mimmo Marino (11 assoluto), Riccardo Picchi (20 assoluto) e Mauro Matteucci (138 assoluto); a Catania, al “Trofeo Sant’Agata”, vittoria assoluta per Alessandro Brancato, in ottima forma in vista dell’appuntamento di domenica 24 febbraio a Empoli con la seconda e ultima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre, dove la squadra del presidente Graziano Poli tenterà di conquistare l’ottavo titolo consecutivo.