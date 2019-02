Sport



GP Parco Alpi Apuane nella leggenda: conquistato l’ottavo titolo regionale di corsa campestre

martedì, 26 febbraio 2019, 08:40

di michele masotti

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde scrive un’altra pagina della sua storia laureandosi, per l’ottava volta, campione toscano di corsa campestre. Teatro dell’ennesimo trionfo della società del presidente Graziano Poli sono stati i prati di Empoli, sede della seconda tappa dell’edizione 2019 e valida pure per l’assegnazione delle medaglie individuali. Le basi per l’affermazione regionale erano già state poste nella prima prova di Campi Bisenzio ma i podisti biancoverdi, con un Terrasi in forma strepitoso, sono stati protagonisti di un’altra giornata da ricordare.

Il forte atleta biancoverde ha bissato il successo conquistato a Campi Bisenzio nella 10 km, precedendo sul traguardo il forte ugandese della Toscana Atletica Etruria Simon Kipngetich. Il podista siciliano, campione italiano di maratona lo scorso anno, ha messo in bacheca il prestigioso titolo toscano individuale di cross. Il podio della graduatoria generale è stato completato dall’argento di Yassin El Khalil (UP Policiano) e dal bronzo targato Alessandro Brancato, altro portacolori del GP Parco Alpi Apuane. Davvero notevole il parco dei partecipanti all’appuntamento più importante della stagione invernale di cross. Non sono quindi da sottovalutare i nomi che seguono in graduatoria: 5° Massimo Mei (Atletica Castello), 6° Daniele del Nista (Virtus Lucca), 7° Matteo D’Intino (Atl. Firenze Marathon), 8° Hicham Midar (La Galla Pontedera), 9° Adriano Curovich (Podistica Castelfranchese) e 10° Mourad Haibel (UP Policiano). Undicesima piazza per la terza freccia biancoverde, il promettente Giacomo Verona. Il regolamento prevede che siano i primi tre a portare i punti alla causa delle società di appartenenza, ma molto bene si sono comportati gli altri apuani presenti.

Meritano una menzione anche altri apuani presenti come Stefano Simi (19°), Alessandro Patrucco (26°), e Andrea Cavallini (29°), autori di prove maiuscole. Sui 130 atleti al via, comunque, si sono distinti anche Marco Bonacchi (46°), Dario Anaclerio (51°), Daniele Sandroni (53°), Roberto Gianni (73°) e Massimo Igliori (75°). Completano la folta pattuglia biancoverde Luca Lombardi, Mario Bonini e Simone Carlini mentre sono stati costretti al ritiro Juri Mazzei e Alessandro Rescigno. In casa Parco Alpi Apuane da segnalare anche l’ottimo quinto posto, tra gli juniores, di Ivan Antibo nella competizione che si è dipanata su di un percorso di otto km. Il podio conclusivo del campionato toscano di cross 2019 vede dunque sul gradino più alto il GP Parco Alpi Apuane con 22 punti, 2° l’Atletica Castello con 81 e 3° l’Atletica Firenze Marathon con 105 punti. Oltre a queste tre società hanno staccato il pass per il campionato italiano di corsa campestre, in programma domenica 10 marzo, anche l’UP Policiano (120 punti), La Galla Pontedera (128 punti), la Virtus Lucca (170 punti) e GS Il Fiorino (174 punti). In questa competizione agguerrita e di alta qualità sono rimaste dalla corsa al tricolore, seppur chiudendo nella top ten su 21 società al via, compagini del calibro della Toscana Atletica Futura (186 punti), Atletica Livorno (196) e il Gs Orecchiella Garfagnana (224 punti).