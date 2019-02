Sport



Gs Orecchiella, tris di vittorie al femminile

sabato, 9 febbraio 2019, 17:54

Febbraio nel segno delle Aquile Garfagnine, con risultati da incorniciare per il G.S. Orecchiella , che centra un bellissimo tris di vittorie grazie alle portacolori Annalaura Mugno, Simona Prunea e Francesca Chiappa.

Annalaura Mugno, dopo lo straordinario titolo iridato di corsa sulle ciaspole conquistato in Trentino, ritorna al successo anche in terra Toscana, dominando la classica Maratonina di Vinci, classificandosi addirittura nella top ten maschile, nono posto assoluto; al femminile bene anche per Melania Raffaetà, che coglie un ottimo 6° posto. In campo maschile 3° posto tra gli Argento per Franco Olivari, che rientra da protagonista. Tra gli assoluti buona prestazione per Fabio Lomi 39°, 78° Gino Franceschini, 90° Luca Cinacchi, 153° Raffaello Abbarchi, 154° Abramo Frasiepi.

Anche la ormai classica 10 Km su strada denominata Trofeo “Ti Amo Carnevale” di Viareggio si è colorata di biancoazzurro: una straordinaria Simona Prunea si aggiudica la gara femminile, in una competizione di buon livello tecnico. Bene anche le altre ragazze del team Garfagnino: 15^ la giovanissima e promettente Beatrice Macelloni, 18^ Carla Neri, 28^ Elisa Bertellotti, 49^ Erika Bertoncini, 80^ Paola Micheletti.

In campo maschile eccezionale prova di squadra con diversi atleti nelle primissime posizioni. Su tutti a svettato il giovane talento Girma Castelli, al primo anno nella categoria Promesse, che sale sul podio al 3° posto assoluto con l’ottimo tempo di 33:12. Si migliora ancora un eccezionale Federico Matteoni, dopo la grande prova nel campionato toscano di cross disputata a Campi Bisenzio conquista il 6° assoluto in 33:35, seguito da un altro grande atleta al 7° posto, Stefano Politi con il tempo di 33:41 (tra l’altro 2° tra i Veterani). Ottimi tempi anche per Luca Brusato 14° assoluto in 34:39, Simone Pierotti 24° assoluto in 35:33, Filippo Fiorini 32° assoluto in 36:15, 34° Gabriele Bacci in 36:28, 37° Antonio Bianchi in 36:36, 38° Andrea Vassalle in 36:37, 42° Luca Diversi in 37:01, 67° Giacomo Tognetti, con coglie il primato personale in 38:25, 84° Ivano Rugani in 38:57, 107° Luca Gabbanini in 40:10 126° Luca Borelli, 137° Mihai Dinu Tiberiu, 141° Daniele Trevisani, 161° Angelo Farnocchi, 185° Manuel Mancini, 196° Simone Polloni, 248° Vincenzo Zaccuri ,303° Andrea Dini ,371° Riccardo Pieroni, 402° Angelo Mancini.

Completa questo bel quadro di ottimi risultati la bella vittoria per Francesca Chiappa al Trail del Monte Penna; per Francesca tra l’altro è stata la gara del debutto con i nuovi colori de GS Orecchiella Garfagnana; nella medeisma competizione otti anche Gaudenzia Martinengo che chiude al 7° posto nonostante un errore di percorso.

Nella “Corri tra le colline empolesi” rientro alle competizioni per Fabio Malus che coglie un buon 47° posto, 98° Adriano Matteoni; nella categoria Argento bel 3° gradino del podio per Franco Olivari e altrettanto bello il risultato tra le Veterane per Mirta Cappelli, che conquista il terzo posto..