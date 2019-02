Sport



Il Cefa riparte, play-off possibili

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:09

CEFA BASKET 64

BASKET TEAM 87 PISTOIA 53

Parziali (17-8; 32-24; 48-38)

Cefa: Galletti, Angelini A. 17, Pozzi ne, Bonini, Angelini S. 15, Biagioni 6, Guidugli 1, Tardelli 12, Lana 2, Santini, Masini, Cosimini 11

Pistoia: Chetoni 16, Cherchi, Borghi, Romiti 2, Melani 7, Giannini 15, Faye 8, Capecchi 5, Barone

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte e supera per 64 a 53 il Basket Team 87 Pistoia. Nel campionato di Promozione, la squadra garfagnina torna a sorridere e i play-off restano nel mirino. Una partenza eccezionale, fino al +17, mette la gara in ghiaccio per gli uomini di coach Rocchiccioli che ha potuto utilizzare tutti i giocatori convocati ad eccezione di capitan Pozzi alle prese con alcuni problemi fisici. I fratelli Angelini ne fanno 32 in due, tornano alla doppia cifra anche Tardelli e Cosimini. Ora la sfida di venerdì a Cerreto Guidi diventa un autentico bivio per la stagione del Cefa. Vincere significherebbe dare continuità e credere ancora nei playoff, perdere porrebbe il rischio di un’altalena di risultati che non gioverebbe alle ambizioni di classifica dei garfagnini.