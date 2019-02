Il Cefa si aggiudica il derby con Versilia

Altri articoli in Sport

martedì, 26 febbraio 2019, 09:57

Il ventenne lucchese, dopo il 2018 "di rodaggio" ha deciso di riproporsi nel Campionato Italiano, con una Peugeot 208 R2, per il titolo riservato alle due ruote motrici, oltre che per il Trofeo monomarca Peugeot 208

martedì, 26 febbraio 2019, 08:42

Miglioramento dimostrato in campo dalle atlete del Volley Barga che in alcuni parziali sono state anche in vantaggio contro la capolista incontrastata del girone

martedì, 26 febbraio 2019, 08:40

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde scrive un’altra pagina della sua storia laureandosi, per l’ottava volta, campione toscano di corsa campestre. Teatro dell’ennesimo trionfo della società del presidente Graziano Poli sono stati i prati di Empoli, sede della seconda tappa dell’edizione 2019 e valida pure per l’assegnazione delle medaglie...

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:50

Ottavo sigillo consecutivo biancoverde sui campionati regionali di corsa campestre per società: i ragazzi di Graziano Poli hanno confermato il dominio da quasi una decade a livello regionale e si stanno preparando per essere protagonisti a Torino per la fase nazionale

domenica, 24 febbraio 2019, 19:24

Un guizzo in piena zona cesarini del sempreverde Alberto Francesconi regala al River Pieve i tre punti nel derby di Gorfigliano e soprattutto, in virtù dei contemporanei passi falsi di Serricciolo e Don Bosco Fossone, lancia i “millionarios” della Garfagnana in vetta al campionato

domenica, 24 febbraio 2019, 18:46

Quest'oggi si è giocata la 22ª giornata di seconda categoria, girone C, dove il Molazzana ha perso, sul campo di un grande Barga, scivolando al secondo posto per merito del San Filippo (travolgente contro il Pontecosi). Torna alla vittoria la Virtus Camporgiano (contro il Fornaci), in piena corsa play-off, mentre perdono...