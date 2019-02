Sport



Il Parco domina in Toscana, Ferrali leader in Spagna

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:50

Ottavo sigillo consecutivo biancoverde sui campionati regionali di corsa campestre per società: i ragazzi di Graziano Poli hanno confermato il dominio da quasi una decade a livello regionale e si stanno preparando per essere protagonisti a Torino per la fase nazionale.



A Empoli, domenica 24 febbraio, la squadra ha vinto con le ottime prestazioni dell’oro assoluto Alessio Terrasi (per il campione italiano di maratona 2018), Alessandro Brancato (4 assoluto), Giacomo Verona (11 assoluto), Stefano Simi (19 assoluto), Alessandro Patrucco (27 assoluto e bronzo di categoria under 23), Andrea Cavallini (29 assoluto), Marco Bonacchi (47 assoluto), Dario Anaclerio (52 assoluto), Daniele Sandroni (54 assoluto), Roberto Gianni (74 assoluto), Massimo Igliori (76 assoluto), Luca Lombardi (91 assoluto), Mario Bonini (98 assoluto), Simone Carlini (116 assoluto) e Ivan Antibo (5 nella prova Juniores); a Erano, belle prove per l’argento assoluto Nicola Ciardelli, Mimmo Marino (5 assoluto) e Roberto Ria (7 assoluto); a Tortona, al “Winter Trail del Timorassa”, vittoria assoluta per Vincenzo Scuro sul percorso di 12 km; a Carrara, alla “White Marble Marathon”, ottima vittoria per Paul Tiongik sulla mezzamaratona con il tempo di 1h 02’ 43’’, ori di categoria per Marco Mazzei (al personale sulla distanza con 1h 14’ 54’’), Marco Rossi, Nicola Matteucci, bronzo di categoria per Adriano Mattei e buone prestazioni per Igor Marracci (27 assoluto), Michelangelo Fanani (34 assoluto), Alessandro Berluschi (77 assoluto) e Maurizio Folegnani (193 assoluto); nella stessa gara, sulla distanza dei 42195 metri, oro di categoria per Mirco Toma e buona prova per Luca Linari; a Madrid, bella vittoria di Simone Ferrali che ha ritoccato il proprio personale sui 10 km su strada.