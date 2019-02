Sport



Il Pieve Fosciana strappa nel finale un pareggio grazie ad Alfredini

domenica, 3 febbraio 2019, 18:52

di michele masotti

1-1

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Sarti, Pellegrinetti, Pieri (82’ Barsotti), Biagioni, Sesti (46’Luca Barsanti), Piacentini (58’ Malatesta), Odoardo Giusti (58’ Balducci), Umberto Barsanti e Dini (46’ Alfredini) A disposizione: Bertoncini, Grandini, Fontanini e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Monterotondo: Bertocci, Lorenzini, Martelli, Invernazzi, Falzone, Casali, Ruggiero, Pazzagli, Balie, Guareri e Vannucci (83’ Barbieri) A disposizione: Cioli e Bugelli Allenatore: Nicola Ballerini

Arbitro: Colombi di Livorno (Assistenti Mancuso di Pisa e Ologhola di Firenze)

Marcatori: 54’ Falzone e 90’ Alfredini

Note: Ammoniti Bertocci, Casali, Ruggiero e Guareri. Calci d’angolo 2-1. Recupero 0’ e 3’.

In una delle partite meno brillanti del suo positivo campionato, il Pieve Fosciana agguanta all’ultimo respiro un punto, proprio come avvenuto domenica scorsa, contro il Monterondo. Al cospetto di una formazione impegnata nella lotta per non retrocedere e imbottita di fuoriquota, ben sei schierati dal primo minuto, i ragazzi di Fiori, come riconosciuto dallo stesso tecnico, hanno sofferto la velocità e la pressione dei maremmani, andati in alcune occasioni vicini al raddoppio. L’1-1, comunque, permette a Biagioni e compagni di restare al terzo posto assieme a Forcoli, Armando Picchi e San Donato, con quest’ultimo che devono recuperare il derby contro l’Albinia. In vetta prova l’allungo il Perignano, 5-2 al Pitigliano, tallonato da un Cascina che continua nella sua prepotente risalita dopo il 3-2 sull’Atletico Etruria.

Il Monterotondo, dal canto suo, si conferma primatista in pareggi, 10, e rimane a -3 dalla salvezza diretta. Su di un campo pesante, Fiori deve rinunciare allo squalificato Gioele Giusti e ai lungodegenti Touray, Angelini e Bacci. Nel solito 4-4-2 Sarti recupera in extremis, Umberto Barsanti e Pellegrinetti formano la cerniera mediana mentre in avanti spazio al duo Odoardo Giusti-Piacentini. 4-5-1, invece, per gli ospiti che si affidano alla rapidità del terminale offensivo Balie, arrivato a dicembre dalla Real Cerretese. Nei primi minuti sono i padroni di casa a condurre principalmente l’iniziativa, affondando specialmente sulla corsia con le falcate di Lucchesi. Al 18’ un errore in uscita della difesa garfagnina consente a Guareri di servire in profondità Baile che si vede respingere il suo primo tentativo da un super Regoli per poi calciare una seconda volta, trovando il salvataggio sulla linea di Biagioni. Palla gol che infonde coraggio al Monterotondo, abile ad abbassare il proprio baricentro poi provare a pungere di rimessa.

Al minuto numero trenta il portiere locale blocca a terra un rasoterra di Vannucci. Cinque giri di orologio più tardi il Pieve Fosciana si affaccia dalle parti di Bertocci con un diagonale di Piacentini che finisce a lato. Al 42’ lo stesso numero undici, uno dei migliori in campo, pennella un crossa dalla corsia sinistra per l’inserimento sul secondo palo di Martelli che spedisce fuori. Nell’intervallo Fiori cerca di scuotere i suoi inserendo Alfredini e Luca Barsanti in luogo di Dini e Sesti. È ancora il Monterotondo ad uscire meglio dai blocchi e passare in vantaggio. Corre il 53’ quando Baile spizza sul secondo palo per l’accorrente Falzone il traversone morbido di Vannucci. Il numero cinque maremmano non si fa pregare e realizzare lo 0-1. Con il campo reso ancora più pesante dalla pioggia, i locali inseriscono le due prime punte Malatesta e Balducci. La ricerca dei cross della fascia si fa sempre più intensa. Al 70’ Baile, ancora in versione rifinitore, libera alla conclusione Guareri che centra il palo a Regoli battuto. Rimasto in partita il Pieve Fosciana, come insito nel proprio dna, produce un generoso forcing che viene premiato allo scoccare del 90’. L’instancabile Lucchesi disegna un cross dalla destra che Alfredini gira in rete di testa. Secondo centro in campionato per il classe 1996.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà impegnato nella più lunga trasferta della stagione in quel di Pitigliano, al cospetto di una formazione che ha vinto quattro delle ultime cinque partite.