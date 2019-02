Lo sparviero Francesconi castiga lo Staffoli: River Pieve, si avvicina il primo posto

Altri articoli in Sport

domenica, 3 febbraio 2019, 19:45

opo un primo tempo concluso in vantaggio, i Diavoli Neri vengono superati a Gorfigliano da uno Sporting Bozzano uscito rigenerato dalla sessione di mercato invernale che ha permesso alla formazione di Maffei di passare dai bassifondi della graduatoria all’approdo in zona play-off

domenica, 3 febbraio 2019, 18:52

In una delle partite meno brillanti del suo positivo campionato, il Pieve Fosciana agguanta all’ultimo respiro un punto, proprio come avvenuto domenica scorsa, contro il Monterondo

domenica, 3 febbraio 2019, 18:27

Si ferma la corsa del Castelnuovo sul difficile campo del Montecatini che, dopo un primo tempo non esaltante, ha legittimato la superiorità odierna chiudendo il confronto con un letale uno – due nel giro di sei minuti

domenica, 3 febbraio 2019, 17:48

Altro scontro diretto in terra pisana e altro pareggio per il GhiviBorgo di Pagliuca, espulso per proteste a metà ripresa, in quel di Ponsacco. I “colchoneros” della Media Valle, però, vengono sorpassati di un punto al primo posto dalla Pianese, corsara in casa della Sangiovannese

sabato, 2 febbraio 2019, 19:56

Vittorie per Borgo a Mozzano, New Team (contro Virtus Robur Castelnuovo) e Atletico Castiglione mentre sconfitte per Filecchio e Coreglia. Rinviata, invece, la partita tra Gallicano e Morianese

sabato, 2 febbraio 2019, 12:46

Buon inizio per la squadra femminile di Pieve Fosciana, le ragazze di Mister Berni vincono 3-0 contro lo Stiava Volley nella prima giornata di Campionato FIPAV 2^ Divisione Girone A. In una palestra gremita di pubblico, le ragazze del Pieve United Volley si sono aggiudicate l'incontro in 3 set con...