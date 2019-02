Marciatori Barga, ottima prestazione di Daniele Ponziani a Viareggio

Altri articoli in Sport

mercoledì, 6 febbraio 2019, 08:33

È stata una bella domenica pomeriggio di sport quella tenutasi alla palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga in occasione del secondo concentramento dell'attività di avviamento alla pallavolo categoria under 12

martedì, 5 febbraio 2019, 20:50

Domenica da incorniciare per il G.S. Orecchiella Garfagnana che centra un bellissimo tris di vittorie grazie alle sue portacolori Annalaura Mugno, Simona Prunea e Francesca Chiappa

martedì, 5 febbraio 2019, 12:38

Classifica invariata per la prima divisione che nella partita di ritorno contro il Progetto Volley Bottegone non riesce a replicare il bel risultato ottenuto all'andata ma si mantiene stabile in classifica. Una vittoria più sofferta del previsto a Lido di Camaiore contro il Jump Volley

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:09

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte e supera per 64 a 53 il Basket Team 87 Pistoia. Nel campionato di Promozione, la squadra garfagnina torna a sorridere e i play-off restano nel mirino

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:14

Giacomo Verona ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. Domenica 3 febbraio, il talento di Retignano, già quarto assoluto e primo atleta toscano al traguardo di Campi Bisenzio la scorsa settimana alla prima fase dei campionati regionali di corsa campestre, ha dominato il “Trofeo T.I.A.M.O” a Viareggio

domenica, 3 febbraio 2019, 21:58

Quest'oggi si è giocata la 19ª giornata di seconda categoria, girone C, dove il Molazzana è "cascato" nella prima sconfitta in campionato (contro il Corsagna). Torna alla vittoria, invece, il Pontecosi dopo quattro mesi e mezzo di astinenza. Pareggio per Vagli (contro il Fornoli), Virtus Camporgiano, Barga e Fornaci