Niente da fare per il Castelnuovo: il Montecatini passa nella ripresa

domenica, 3 febbraio 2019, 18:27

di simone pierotti

2-0

MONTECATINI: Bellini, Martinelli D, Di Nardo, Falivena, Marcon (45’ s.t. Gianardi), Panelli, Fedi (41’ s.t. Ghelardoni), Cardarelli (28’ s.t. Agostini), Pagano (26’ p.t. Citera), Diomande, Malih (31’ s.t. Tempestini) A disp.: Cappellini, Prato, Moustafa, Palaj All.: Marselli

CASTELNUOVO: Leon, Giusti, Leshi, Ceciarini, Marchetti, Pieroni, El Hadoui (38’ s.t. Turri), Cecchini, Durodola (34’ s.t. Bosi), Gori, Micchi M (15’ s.t. Martinelli L) A disp.: Levrini, Da Prato, Galletti, Micchi L, Bachini, Filippi All.: Contadini

Arbitro: Luca Barone di Pisa

Note: Ammoniti Martinelli D, Falivena, Marchetti

Marcatori: 8’ s.t. Fedi, 14’ s.t. Malih

Si ferma la corsa del Castelnuovo sul difficile campo del Montecatini che, dopo un primo tempo non esaltante, ha legittimato la superiorità odierna chiudendo il confronto con un letale uno – due nel giro di sei minuti. Ha fatto troppo poco il Castelnuovo per pensare di portare a casa un bottino positivo ma, comunque, si tratta di un k.o. indolore alla luce della lusinghiera posizione di classifica dei gialloblu e dei risultati delle dirette concorrenti della zona play-out.

La squadra di mister Contadini è scesa in campo priva dello squalificato Inglese e degli infortunati Biagioni e Filippi, elementi chiave. Ben sei i giovani fuori quota in campo fin dal primo minuto e altri due inseriti nel secondo tempo: la linea “verde” del Castelnuovo sta comunque producendo frutti, fondamentali in proiezione futura per chi crede nel settore giovanile.

Non è stata una prova convincente né convinta da parte dei gialloblu che si sono sciolti troppo facilmente dopo il gol subito. Evitabile il raddoppio con una solare azione di contropiede che doveva e poteva essere evitata a mezzora dal termine. A quel punto c’è stata la reazione ma era troppo tardi. Eppure il primo campanello d’allarme della partita era stato di marca garfagnina: al 6’ calcio di punizione di Gori dalla lunghissima distanza, la palla è ben indirizzata sotto la traversa ma Bellini manda in angolo con uno scatto di reni. Al 20’ cross nell’area piccola degli ospiti con Pagano che svetta di testa ma arriva in ritardo e manda a lato. Lo stesso Pagano, uno degli elementi più forti, è costretto ad uscire dal campo a causa di un risentimento muscolare al 26’. Al 40’ bell’inserimento di Di Nardo in area di rigore e conclusione che sfiora la traversa.

Il secondo tempo vede un Montecatini più volitivo e che trova maggiori spazi. Bastano 7 minuti per trovare il gol del vantaggio con colpo di testa di Fedi sotto rete. Al 12’ pericolosa conclusione di Ceciarini dal limite, Bellini manda in angolo. Al 14’ azione di contropiede del Montecatini quattro contro due, Citera va via sulla destra e mette in area per Malih che, tutto solo davanti a Leon, lo supera nonostante un tentativo di deviazione. Il raddoppio chiude, di fatto, l’incontro e la generosità del Castelnuovo non sortirà effetti.