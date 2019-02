Sport



Ortolini torna al gol e il GhiviBorgo ritrova la vetta della classifica

mercoledì, 20 febbraio 2019, 17:21

di michele masotti

1-0

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Barsotti, Dell’Orfanello (83’ Gargano), Marino, Lecceti, Diana, Remorini (68’ Nolè), Ghini, Ortolini, Frugoli e Chianese A disposizione: Petroni, Romiti, Marigliani, Tagliavacche, Presicci, Paccagnini e Nottoli Allenatore: Paolo Mangiantini (Guido Pagliuca in tribuna poiché squalificato)

Sinalunghese: Marini, Quero, Chioccioli (70’ Bruschi), Cerofolini (60’ Capogna), Cavalieri (70’ Adamo), Fanetti, Bartoccini, Montagnoli (57’ Chiasserini), Mencagli (80’ Doka), Vassuer e Macini A disposizione: Cefariello, Rizzo e Barbagli Allenatore: Roberto Fani

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Trapani (Assistenti Mazzuoccolo e De Falco di Nola)

Marcatore: 67’ Ortolini

Note: Ammoniti Vasseur, Ortolini, Lecceti e Barsotti. Recupero 1’ e 6’

Smaltita la delusione per l’inatteso k.o. contro il San Gimignano, il GhiviBorgo sfrutta a pieno l’occasione fornitagli dal recupero contro la pericolante Sinalunghese e balza nuovamente in testa al girone E della Serie D. Primato a quota 52 da dividere con il Seravezza Pozzi dell’ex Vangioni, in un’appassionante corsa alla promozione diretta che vede sempre in gioco Pianese (50 punti), Ponsacco (49), Tuttocuoio (49), Aquila Montevarchi (48) e San Donato Tavernelle (47). Saranno dieci giornate tutte da vivere. Il settimo successo interno del Ghivizzano è arrivato per effetto di una ripresa che si è giocata interamente nella metà campo dei rossoblù. Il ritorno alla rete di Raffaelle Ortolini, 17 centri in campionato, rappresenta l’altra nota lieta di giornata.

Pagliuca, in tribuna assieme al suo vice Spanu, decide di varare un GhivizzanoBorgo sempre più a trazione anteriore. Al posto di Nolè, anziché schierare il ricambio naturale che sarebbe Tagliavacche, il tecnico livornese imposta come mezzala Remorini. Per il resto scende in campo l’undici tipo dei “colchoneros” della Media Valle con i “gemelli del gol” Ortolini e Frugoli chiamati ad interrompere il loro digiuno. La matricola senese, terzultima della classe e con otto lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta, sale al “Delle Terme” con il 3-5-2. Chioccioli e Quero spingono sulle corsie laterali, l’ex Hellas Verona e Salernitana Mancini è il playmaker davanti alla difesa con Cerefolini e Montagnoli a fargli da “scudieri”. In attacco Fani, un’istituzione del club rossoblù, si affida al consueto tandem Mencagli-Vasseur.

Nel primo tempo sono poche le occasioni degne di nota, una per parte. Al 15’ un prodigioso colpo di reni di Sottoriva, forse il migliore portiere del campionato, dice di no al colpo di testa di Chioccioli. Sedici minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, Cavalieri salva sulla linea il preciso colpo di testa di Diana. All’uscita dagli spogliatoi dell’intervallo, il GhiviBorgo cinge d’assedio la porta difesa da Marini sin dalle prime battute. Al 50’ invitante assist di Elia Chianese, capitano di giornata, non sfruttato a dovere da Remorini che calcia debolmente. L’ex Lucchese è veramente ispirato e sette minuti più tardi una sua conclusione finisce di poco sopra la traversa. Al minuto numero sessanta travolgente discesa di Dell’Orfanello che pennella un traversone sul primo palo che Ortolini per un soffio non spinge in porta.

Il centravanti calabrese ritrova quel gol che mancava dal 13 gennaio nell’1-1 contro il Viareggio. Gran cross dalla destra del solito Chianese e perfetta torsione aerea di Ortolini che infila la sfera nell’angolino destro difeso da Marini. Una volta in vantaggio, Pagliuca richiama in panchina Remorini per affidarsi all’esperienza di Nolè. Dopo non aver sfruttato una ripartenza di Frugoli, i “colchoneros” della Media Valle se la vedono brutta al 79’ quando Mencagli, a centro area, colpisce di testa ma trova l’opposizione di Sottoriva. Al triplice fischio finale grande gioia per il GhiviBorgo che, come detto, torna in vetta alla classifica seppur se in coabitazione con il Seravezza. Domenica i ragazzi di Pagliuca saranno attesi dalla trasferta di San Giovanni Valdarno al cospetto di una formazione che veleggia a metà graduatoria.