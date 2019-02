Pallavolo Garfagnana confermata scuola federale di pallavolo ufficiale Fipav

Altri articoli in Sport

martedì, 19 febbraio 2019, 08:54

Bella vittoria per la prima divisione che con un secco 3-0 allunga sulla diretta inseguitrice IngroVivaio Mazzoni. Ancora gare in salita per la squadra U12 del Volley Barga Coppo Team

lunedì, 18 febbraio 2019, 20:35

Non solo la Juventus: anche a Castelnuovo, nel suo “piccolo”, c’è una squadra imbattuta in campionato! La Juniores di Simone Vanni, infatti, dopo 20 giornate non ha ancora perso, collezionando 16 vittorie e 4 pareggi

lunedì, 18 febbraio 2019, 10:47

Un weekend nel nome del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Nel fine settimana che ha anticipato l’ultima giornata dei campionati regionali per società di corsa campestre, molte sono state le prestazioni di rilievo

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:43

Un secondo tempo interamente giocato nella metà campo avversaria non basta ai Diavoli Neri Gorfigliano, alla prima uscita dopo l’esonero di Zuddas, per ottenere un risultato positivo contro un Orentano tanto cinico quanto fortunato. Risultato che penalizza i locali, ancora fermi al terzultimo posto

domenica, 17 febbraio 2019, 22:44

Percorso netto, tre vittorie in altrettanti incontri, per il River Pieve di Edoardo in una delle settimane più importanti della sua stagione. I “millionarios” della Garfagnana superano per 2-0 l’ostico Bozzano, consolidano la seconda posizione a pari punti con il Don Bosco Fossone e rimangono a -1 dalla capolista Serricciolo,...

domenica, 17 febbraio 2019, 19:46

Davanti ad un pubblico numeroso e caldo, i sostenitori locali non hanno mai smesso di incitare i ragazzi di Fiori, termina a reti bianche lo scontro diretto tra il Pieve Fosciana e i maremmani del San Donato Acli