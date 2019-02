Sport



Pari e patta nel big match tra Pieve Fosciana e San Donato: i ragazzi di Fiori si portano a -1 dalla vetta

domenica, 17 febbraio 2019, 19:46

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Sarti, Barsotti, Pieri, Biagioni, Fontanini, Luca Barsanti (62’ Pellegrinetti), Odoardo Giusti (77’ Malatesta), Umberto Barsanti (70’ Balducci) e Alfredini (62’ Piacentini) A disposizione: Bertoncini, Teani, Touray, Sesti e Gioele Giusti Allenatore: Francesco Fiori

San Donato Acli: Mousa, Maiuri, Polidori, Altinelli, Toninelli, Savini, Iabanaji, Rigutini, Rispoli, Angelini e Fanciulli (60’ Cosimi) A disposizione: Storai, Amorfini, Sabbatini e Leroni Allenatore: Fabio Ripaldi

Arbitro: Buchignani di Livorno (Assistenti Corcione di Pisa e Onorati di Carrara)

Note: Ammoniti Pieri, Umberto Barsanti, Odoardo Giusti, Iabanaji e Rispoli. Calci d’angolo 5-3. Recupero 0’e 4’

Davanti ad un pubblico numeroso e caldo, i sostenitori locali non hanno mai smesso di incitare i ragazzi di Fiori, termina a reti bianche lo scontro diretto tra il Pieve Fosciana e i maremmani del San Donato Acli. Questo 0-0, giusto per quanto visto in campo, unito ad altri risultati, alcuni sorprendenti come la sconfitta del Cascina e il pareggio interno del Perignano, fa sì che in testa alla classifica, a nove gare dalla fine, ci siano quattro formazioni a 35 punti ossia San Donato, Cascina, Perignano e i fiorentini dell’Audace Galluzzo. Alle spalle di questo quartetto ci sono capitan Biagioni e compagni a 34 punti in coabitazione con l’Armando Picchi Livorno. Torneo sempre più incerto e appassionante come raramente si sono visti. I locali, ancora privi di Bacci, Angelini e Dini, hanno offerto una prova di grande compattezza di fronte ad un team che in attacco poteva contare su elementi del calibro di Cosimi, Rispoli e Federico Angelini. L’entusiasmo e il grande spirito di gruppo possono essere un “carburante” prezioso da sfruttare nel motore ben oliato dei biancorossi per provare a coronare quel sogno chiamato Eccellenza.

Fiori, sempre squalificato, conferma in toto il 4-3-3 che aveva espugnato Pitigliano, dando fiducia al 99’ Fontanini e a Barsotti davanti alla difesa. Gli ospiti, dal canto loro, devono rinunciare allo squalificato Gentili, match winner all’andata, e propongono un 4-3-1-2 con Angelini, miglior marcatore dei suoi con 10 centri, che si muove alle spalle dei rapidi Fanciulli e Rispoli. Buon ritmo, tanta intensità a centrocampo e poche emozioni da reti, per ambedue le fazioni, sono una costante dei 94’ di gioco del “Guido Angelini”. Al 7’ Rispoli spara alto da una posizione favorevole. La replica dei padroni di casa porta la firma di Barsotti, quest’oggi uno dei migliori, che su punizione sfiora l’incrocio dei pali. Per il resto succede poco altro, con le due difese che sovrastano i rispettivi attacchi.

Il medesimo copione va in scena nei secondi quarantacinque minuti. Fiori e Ripaldi cercano di dare nuova linfa ai rispettivi attacchi inserendo, nell’ordine, Piacentini, Balducci, Cosimi e Malatesta. Gli ospiti si rendono pericolosi con un tiro sporco di capitan Rigutini e con le lunghe rimesse laterali di Maiuri per le spizzate aeree di Altinelli. In una di queste circostanze ci pensa Regoli a metterci una pezza con una provvidenziale uscita. Ben più nitida è la chance costruita dal Pieve Fosciana con il colpo di testa di Odoardo Giusti che finisce di poco la traversa. In una partita animosa, cinque ammoniti, da sottolineare la buona direzione di gara di Buchignani.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà impegnato in casa dell’Atletico Etruria, entità pisana che occupa il quintultimo posto ma che è stato capace di fermare in trasferta il quotato Fratres Perignano.