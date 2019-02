Sport



Pieve Fosciana, bel blitz esterno a Pitigliano: biancorossi a -2 dalla capolista Cascina

domenica, 10 febbraio 2019, 19:21

di michele masotti

1-3

Aurora Pitigliano: Castra, Maresi, Mei, Doganieri, Mosci, Bernardini, Dozi, Bianchi, Radicetti, Medori e Abis A disposizione: Trasarti, Morbidelli, Franci, Guidotti, Lazzeri, Vignoli e Popa Allenatore: Galli

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Sarti, Barsotti (55’ Piacentini), Pieri, Biagioni, Fontanini, Luca Barsanti, Odoardo Giusti (80’ Malatesta), Umberto Barsanti e Alfredini (70’ Balducci) A disposizione: Bertoncini, Pellegrinetti, Sesti e Teani Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Ricotta di Siena (Assistenti Salvadori di Arezzo e Lumetta di Piombino)

Marcatori: 3’ e 56’ Alfredini, 26’ Odoardo Giusti e 46’ Doganieri

Con una prestazione autoritaria il Pieve Fosciana, privo anche oggi di cinque potenziali titolari, sbanca per 3-1 il terreno di gioco dell’Aurora Pitigliano e riduce nuovamente il distacco dalla testa della graduatoria, -2, occupata da stasera dal Cascina che si è imposto nel derby pisano contro il Perignano. La squadra di Fiori mantiene il terzo posto a 33 punti in coabitazione con il San Donato, prossimo avversario dei biancorossi e potenziale capolista qualora dovesse vincere il recupero di mercoledì 13 in quel di Albinia. La graduatoria, per quanto concerne le alte sfere, si accorcia nuovamente con le prime otto racchiuse in cinque punti a 10 gare dal termine della stagione regolare. L’opaca prova di sette giorni fa contro il Monterotondo (1-1 nda) è stata cancellata da 90’ di ottimo livello, su di un campo ostico e dinanzi ad un team che cercava disperatamente dei punti per uscire dalla zona play-out.

Sono tante le note positive in casa pievarina: dall’ottima prova difensiva che ha annullato il bomber del campionato Abis, 15 gol, passando alla verve realizzativa di Alfredini, terza rete nelle ultime due, all’esordio in Promozione del classe 1999 Fontanini. Proprio quest’ultimo ha composto il tridente offensivo con Alfredini e Odoardo Giusti. A centrocampo Fiori ha schierato in cabina di regia Barsotti con ai suoi lati i fratelli Barsanti, Luca e Umberto. Tra le fila dei padroni di casa, privi degli squalificati Giorgi e Silvestri, mister Galli si affida alla rapidità di Abis. Ottimo l’approccio alla sfida degli ospiti che già al 3’ vanno in vantaggio. Punizione laterale ben calciata da Barsotti per la puntuale girata di Alfredini che supera Castra. La reazione dell’Aurora Pitigliano, sospinta da un pubblico numeroso, non spaventa Biagioni e compagni che continuano a controllare la manovra. Al 26’ insistita azione personale di Odoardo Giusti culminata con bel destro da fuori area che trova il bersaglio grosso. Sesto centro in campionato per il miglior marcatore della squadra di Fiori.

In avvio di ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Doganieri, abile a sfruttare un malinteso della retroguardia in seguito ad una rimessa laterale a lunga gittata. Due gol di vantaggio in favore del Pieve Fosciana che vengono ristabiliti al 56’ e sempre con Antonhy Alfredini. 3-1 e ospiti che rischiano di aumentare al divario con i due marcatori di giornata, lo stesso Alfredini e Giusti, le cui conclusioni terminano di poco a lato.

Domenica prossima, come detto, al “Guido Angelini” sarà nuovamente tempo di un big match contro il San Donato, una delle formazioni che gioca meglio in questo appassionante ed equilibrato girone C di Promozione. I ragazzi di Francesco Fiori vorranno continuare a stupire per cullare, con legittima ambizione, quel sogno chiamato Eccellenza.