Sport



Pieve Fosciana travolgente a Pisa: la squadra di Fiori prosegue la rincorsa al primo posto

domenica, 24 febbraio 2019, 18:11

di michele masotti

1-4

Atletico Etruria: Manuel Stefanini, Alessandro Stefanini, Pizzi, Mucci, Ferretti, Frediani, Nobile, Ercoli, Puccioni, Barnini e Tantone A disposizione: Pampana, Magnani, Termine, Rinaldi, Serra, Disegni, Moni e Morra Allenatore: Livio Paci

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi (75’ Sarti), Alfredini (80’ Massei), Barsotti, Touray, Biagioni, Sesti, Malatesta (87’ Dini), Odoardo Giusti (70’ Balducci), Pellegrinetti (65’ Luca Barsanti) e Piacentini A disposizione: Bertoncini, Gioele Giusti e Fontanini Allenatore: Fabrizio Angelini (Fiori in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Alessandro Lubrano di Piombino (Assistenti Furiesi di Empoli e Fredianelli di Grosseto)

Marcatori: 9’ e 60’ Odoardo Giusti, 35’ Barnini su rigore, 42’ Malatesta e 65’ Sesti

Sonante affermazione esterna del Pieve Fosciana su un terreno ostico come quello di Acciaiolo. Il 4-1 sfornato dai ragazzi di Francesco Fiori ai danni dell’Atletico Etruria non ammette repliche e lancia i biancorossi, appaiati con 37 punti all’Armando Picchi Livorno, all’inseguimento della capolista solitaria Audace Galluzzo. I fiorentini, giunti alla quarta di fila per effetto del colpo odierno a Cascina, hanno una sola lunghezza di vantaggio su Biagioni e compagni. Davvero splendida l’annata del Pieve Fosciana, ripescato in Promozione una settimana esatta prima dell’avvio del torneo e ora, a otto gare dalla fine, in piena lotta per la vittoria finale. I biancorossi, è giusto ricordarlo, sono la migliore, rendimento alla mano, tra le quattro lucchesi (le altre sono Lammari, Villa Basilica e Pietrasanta inserite nel girone A nda) che militano in questa categoria. Nella giornata che ha visto il capitombolo interno del S. Donato (35), 0-3 contro il Forcoli, la griglia play-off viene completata dal Perignano (36 punti) e dal Cascina (35). Non sono tagliate fuori dalla corsa al vertice la coppia tutta pisana Forcoli-Pecciolese, salite con i rotondi successi odierni a quota 34 punti.

Tre punti odierni che assumono ancora più valore poiché arrivati di fronte ad un Atletico Etruria invischiato sì nella lotta per evitare i play-out, ma che solo una settimana fa aveva rischiato di sbancare il “Matteotti” di Perignano. In secondo luogo, il team garfagnino quest’oggi doveva fare a meno degli infortunati Angelini, Bacci e degli squalificati Pieri e Umberto Barsanti. Il 4-4-2 impostato da Fiori ha fornito risposte confortanti, come la bella prova offerta da Alfredini come terzino sinistro. Al centro della difesa si è rivisto, dopo due mesi di stop, Touray che ha fatto coppia con Biagioni: Piacentini e il classe 2000’ Sesti agiscono da esterni di centrocampo. I padroni di casa, privi dello squalificato Romeo, portano in panchina l’ex Sestri Levante Disegni, tesserato pochi giorni fa, affidandosi in mezzo al campo all’esperienza dei classe 1978 Ferretti e Ercoli.

Impeccabile l’approccio alla partita degli ospiti che già al 9’ passano con il guizzo vincente di Odoardo Giusti. I biancorossi, non paghi del vantaggio, restano in controllo della sfida fino al 34’ quando Tantone viene messo giù in area da Touray. Per Lubrano è calcio di rigore che Barnini realizza. Il momentaneo 1-1 non scombussola i piani del Pieve Fosciana che mette di nuovo la testa avanti nel punteggio sul finire di frazione. Piacentini calibra un preciso traversone per il colpo di testa vincente da parte di Malatesta.

Il secondo tempo si apre con la terza rete degli ospiti, sempre ad opera di Odoardo Giusti con una bella girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Fanno otto centri in stagione per il classe 1994. Tempo cinque minuti e i garfagnini scrivono la parola fine sull’incontro. Ripartenza del duo Sesti-Lucchesi, Manuel Stefanini respinge la conclusione di quest’ultimo ma nulla può sul successivo tap-in di Sesti. Primo gol in Promozione per questo classe 2000 allenato qualche stagione fa, così come Pellegrinetti, proprio da Francesco Fiori ai tempi dei “Giovanissimi” del Castelnuovo. Nel finale c’è da tempo per annoverare l’esordio in Promozione di Massei, difensore prodotto della Juniores biancorossa.

Nel prossimo turno, l’ottavo del girone di ritorno, il Pieve Fosciana ospiterà al “Guido Angelini” il Venturina, fanalino di coda con 18 punti e alla disperata ricerca per evitare quantomeno la retrocessione diretta.