Prima Divisione, Volley Barga si arrende alla capolista

martedì, 26 febbraio 2019, 08:42

Prima divisione

VOLLEY BARGA - AS APPENNINO PISTOIESE VOLLEY 0 - 3

(23/25 - 16/25 - 22/25)

Sconfitti si, ma con "soddisfazione". Così potremmo riassumere la gara, contente per il miglioramento dimostrato in campo dalle atlete del Volley Barga che in alcuni parziali sono state anche in vantaggio contro la capolista incontrastata del girone.

Capolista che su 13 gare disputate ha perso solamente due set e solo in due partite le loro avversarie sono riuscite nei singoli set a superare la soglia dei 15 punti, statistica che la dice lunga sul valore che avevano di fronte le ragazze di coach Nobili e contro il quale con un pizzico di tenuta psicologica in più avrebbero potuto portare a casa il primo set e forse altro ....

Con i sé ed i ma però non si va da nessuna parte, quindi le ragazze si accontentano comunque per i grandi progressi fatti sin d'ora. Soddisfazione anche per la coach Nobili che da più di un mese è costretta a giocare senza il capitano Magistrelli.

Prossima gara domenica 3 marzo alle 20 contro il Blu volley Quarata.

Under 17

V.P.VOLLEY - VOLLEY BARGA 2 - 3

(23/25 - 25/13 - 16/25 - 25/10 - 4/15)

Prima giornata del campionato Under 17.

Dopo aver raggiunto il secondo posto nel campionato under 16 questa formazione è stata inserita nel girone di eccellenza di questo nuovo torneo che ha visto domenica a Seravezza il loro esordio.



Un match altalenante dove le squadre si sono spartite in maniera metodica i primi 4 set per poi assegnare in maniera netta al tie break il 5° set alle ragazze di coach Dini.



Nel momento cruciale Barga non ha perso la testa ed è rimasta concentrata centrando l'obbiettivo e la vittoria.



Un buon inizio per questa squadra le cui atlete sono coscienti delle difficoltà tecniche che potranno incontrare in alcune gare, l'obbiettivo primario rimane comunque quello di ricercare stimoli nuovi e motivi di crescita individuale, ciascuna per il proprio ruolo, che consentano alle ragazze di esprimersi al meglio singolarmente e come squadra.

Under 15

VOLLEY BARGA - BLU VOLLEY QUARRATA 3 - 0

(25/17 - 25/15 - 25/11)

Come per la formazione under 17, il brillante secondo posto nel campionato under 14, consente alle ragazze allenate dalla coach Sabrina Magistrelli di partecipare ad un girone di eccellenza del campionato under 15 che ha preso il via sabato contro il Blu Volley Quarrata.

Per questo torneo la rosa della formazione under 14 è stata rinforzata da Sartini e Ori nei rispettivi ruoli di centrale e libero.

Le ragazze scendono in campo cariche, non si fanno intimorire dalle avversarie ben dotate fisicamente e partono con la giusta aggressività. Il primo set scorre bene nonostante la formazione giochi per la prima volta con: la rete definitiva di 2,24, l'inserimento dell'alzatore e il ruolo del libero; tutte novità che vanno metabolizzate, considerando anche la giovane età di alcune nostre giocatrici nate nel 2006.

La partenza del secondo set non è da meno e un filotto di battute messe a punto dal capitano Giulia Casillo porta Barga in vantaggio 10-0 e lascia intravedere quella che sarà la prima vittoria di questa nuova avventura.

E come si dice quindi "buona la prima"!

Concentramento S3 Green

In un contesto tutt'altro che facile si è svolto il secondo concentramento S3 Green.

Veramente un gran numero di squadre, che si sono affrontate a viso aperto e senza esclusione di colpi.

Le bimbe del Barga hanno dimostrato di saper gestire quasi tutti i colpi della pallavolo comprese schiacciate e muri, che nelle moderne didattiche devono essere introdotti fin dai primi anni di attività.

Per quanto di poco conto, la formazione di Barga è stata ripagata anche dai punteggi delle partite, spesso a loro favore, buone le prove delle più giovani nate nel 2010 e del "pulcino" del 2012.

Avanti tutta nuove leve!