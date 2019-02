Sport



Prima divisione, Volley Barga supera Pistoia

martedì, 19 febbraio 2019, 08:54

Prima divisione

Volley Barga - Vvf Mazzoni Pistoia 3-0

25/20 - 25/23 - 25/22

Bella vittoria per la prima divisione che con un secco 3-0 allunga sulla diretta inseguitrice IngroVivaio Mazzoni.

Partita molto tesa in cui le ragazze di casa hanno sempre mantenuto la concentrazione dimostrando maturità in momenti difficili dal punto di vista psicologico; la gara è comunque sempre stata sotto il controllo delle ragazze barghigiane che hanno finalmente dimostrato di saper gestire gare combattute come questa.

Coach Nobili è soddisfatta di come le sue atlete abbiano messo il proprio cuore in campo. Testa e cuore che serviranno il prossimo impegno sabato 23 in casa contro l'imbattuta capolista As Appennino Pistoiese.

Under 12



Pallavolo Capannori - Volley Barga 3-0

Pallavolo Garfagnana - Volley Barga 2-1

Ancora gare in salita per la squadra U12 del Volley Barga Coppo Team. Nelle gare odierne le avversarie erano le bambine di Capannori e le vicine di casa del Garfagnana.

Gli incontri hanno proposto due gare molto diverse tra loro, che però in entrambi i casi ci hanno visto sconfitti. Nella seconda gara la formazione di Barga ha lottato a viso aperto fornendo buoni scambi.



"Mollare mai è il nostro motto - commenta la società -. E' quindi l'importante che le bimbe ed i bimbi perseverino con metodo e disciplina sulla strada intrapresa così da far propri i valori che solo lo sport può dare".