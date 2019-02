Punto seconda categoria: Barga da sogno, vittoria anche per la Virtus Camporgiano

Altri articoli in Sport

domenica, 24 febbraio 2019, 19:24

Un guizzo in piena zona cesarini del sempreverde Alberto Francesconi regala al River Pieve i tre punti nel derby di Gorfigliano e soprattutto, in virtù dei contemporanei passi falsi di Serricciolo e Don Bosco Fossone, lancia i “millionarios” della Garfagnana in vetta al campionato

domenica, 24 febbraio 2019, 18:11

Sonante affermazione esterna del Pieve Fosciana su un terreno ostico come quello di Acciaiolo. Il 4-1 sfornato dai ragazzi di Francesco Fiori ai danni dell’Atletico Etruria non ammette repliche e lancia i biancorossi, appaiati con 37 punti all’Armando Picchi Livorno, all’inseguimento della capolista solitaria Audace Galluzzo

domenica, 24 febbraio 2019, 17:01

Disco rosso per il GhivizzanoBorgo in quel di San Giovanni Valdarno: al “Fedini” si impongono i padroni di casa, entità di centroclassifica, ma i ragazzi di Guido Pagliuca mantengono il primo posto grazie alla contemporanea sconfitta del Seravezza Pozzi per mano di un San Gimignano in grande spolvero

sabato, 23 febbraio 2019, 18:19

Quest'oggi si è giocata la 21ª giornata di terza categoria, girone B, dove abbiamo assistito ad un'altra vittoria targata Borgo a Mozzano che, in virtù del pareggio del Gallicano in casa del New Team, ha allungato il margine di vantaggio a sette punti

sabato, 23 febbraio 2019, 12:12

Appuntamento allo stadio “Alessio Nardini” per il Castelnuovo che, a partire dalle 14:30, affronterà il San Marco Avenza, una delle squadre più in forma del campionato

venerdì, 22 febbraio 2019, 17:28

La scommessa voluta al Castelnuovo dall’allenatore Simone Vanni e il d.s. Massimo Valiensi si è rivelata azzeccata e il bomber ha risolto diverse partite decisive prima della scoperta di un problema agli arti inferiori che costretto Tomei ad operarsi.