Punto seconda categoria: finiscono in parità i derby Molazzana-Vagli e Fornaci-Barga

Altri articoli in Sport

domenica, 17 febbraio 2019, 22:44

Percorso netto, tre vittorie in altrettanti incontri, per il River Pieve di Edoardo in una delle settimane più importanti della sua stagione. I “millionarios” della Garfagnana superano per 2-0 l’ostico Bozzano, consolidano la seconda posizione a pari punti con il Don Bosco Fossone e rimangono a -1 dalla capolista Serricciolo,...

domenica, 17 febbraio 2019, 19:46

Davanti ad un pubblico numeroso e caldo, i sostenitori locali non hanno mai smesso di incitare i ragazzi di Fiori, termina a reti bianche lo scontro diretto tra il Pieve Fosciana e i maremmani del San Donato Acli

domenica, 17 febbraio 2019, 17:49

Il GhiviBorgo perde l’occasione di restare in testa alla classifica incappando nella seconda sconfitta di fila interna, questa volta in quel di Bagni di Lucca, per mano di un San Gimignano trasformato dalla cura Polidori

domenica, 17 febbraio 2019, 16:57

Al Santa Lucia di Venturina il Castelnuovo torna alla vittoria contro uno Sporting Cecina molto giovane e volonteroso. Il grande impegno della squadra di Di Tonno non è tuttavia bastato per evitare la 13^ sconfitta consecutiva

domenica, 17 febbraio 2019, 16:42

Successo lucchese nella categoria veterani uomini dove ad imporsi è stato Mauro Paolinelli (Lucca Marathon) in 48'10, secondo posto per Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana). Il garfagnino Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ha ottenuto invece il primo posto nella categoria veterani argento dove ha concluso in 52'44

domenica, 17 febbraio 2019, 15:42

Primo scossone al vertice della classifica del campionato U.I.S.P. della Garfagnana: il Capriola Poggio allunga al primo posto, con il vantaggio sulla seconda che sale a tre punti. La capolista vince sul campo dello United Colours 2-0 grazie alla coppia delle meraviglie Edoardo Micchi – Riccardo Serani