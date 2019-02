Punto seconda categoria: il Barga vince ancora, punto d'oro per il Fornaci

Altri articoli in Sport

domenica, 10 febbraio 2019, 20:41

Svanisce in piena zona cesarini in quel di Ronchi una vittoria che sarebbe stata di vitale importanza per i Diavoli Neri Gorfigliano. Pareggio che costa la panchina a mister Gabriele Zuddas: da capire ora se il club dell’alta Garfagnana sceglierà un’opzione interna, come avvenuta qualche stagione fa, oppure sceglierà tra...

domenica, 10 febbraio 2019, 19:59

L’impetuosa escalation di vittorie del River Pieve non si arresta nemmeno sul sintetico del “Cavanis” di Capezzano e fa planare i “millionarios” della Garfagnana al secondo posto, a pari punti con il Don Bosco Fossone, ad una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Serricciolo, sorprendentemente sconfitta a Marlia dalla pericolante Folgor.

domenica, 10 febbraio 2019, 19:21

Con una prestazione autoritaria il Pieve Fosciana, privo anche oggi di cinque potenziali titolari, sbanca per 3-1 il terreno di gioco dell’Aurora Pitigliano e riduce nuovamente il distacco dalla testa della graduatoria, -2, occupata da stasera dal Cascina che si è imposto nel derby pisano contro il Perignano

sabato, 9 febbraio 2019, 18:31

Il “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi si conferma maledetto per il GhiviBorgo, sempre sconfitto nelle tre circostanze in cui ha giocato da padrone di casa

sabato, 9 febbraio 2019, 17:54

Febbraio nel segno delle Aquile Garfagnine, con risultati da incorniciare per il G.S. Orecchiella , che centra un bellissimo tris di vittorie grazie alle portacolori Annalaura Mugno, Simona Prunea e Francesca Chiappa

sabato, 9 febbraio 2019, 17:48

Quest'oggi si è giocata la 19ª giornata di terza categoria, girone B, dove la capolista Borgo a Mozzano ha sfruttato il passo falso del Gallicano consolidando il primo posto. Continua il super campionato del New Team (vincente contro il Filecchio)