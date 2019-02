Sport



Punto seconda categoria: torna alla vittoria il Pontecosi, Molazzana sconfitta indolore con Corsagna

domenica, 3 febbraio 2019, 21:58

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 19ª giornata di seconda categoria, girone C, dove il Molazzana è "cascato" nella prima sconfitta in campionato (contro il Corsagna). Torna alla vittoria, invece, il Pontecosi dopo quattro mesi e mezzo di astinenza. Pareggio per Vagli (contro il Fornoli), Virtus Camporgiano, Barga e Fornaci.

Ora analizziamo dettagliatamente le sei partite delle otto squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Molazzana (out Jacopo Ricci e Muccini) che sul proprio campo ha perso contro un Corsagna (squalificato Bigondi) in grande spolvero. Risultato finale 1-3: 4'-52' Martinelli e 35' Alberigi per gli ospiti e Orsetti al 83' per i locali.

Al quarto posto troviamo il Vagli che è uscito con un punto (1-1) dal campo del Fornoli (assenti Crea, Donati, Marchetti e Serra).

Reti di Favelli per i locali e Bertogli per gli ospiti.

Un punto sotto c'è la Virtus Camporgiano (out Bravi) anch'essa fermata sul 1-1, tra le mura amiche, contro il La Cella. A segno Lottini per gli ospiti e Landucci per i locali su rigore. Da segnalare che lo stesso Landucci, al 85', ha sbagliato un calcio di rigore.

A +4 sulla zona play-out troviamo il Barga (assenti Mutigli, Simoncini, Motroni e Naji) che ha pareggiato 2-2 sul campo del quotato Atletico Lucca. Reti ospiti siglate da Ghafouri e Marchi.

Sempre al penultimo posto ma con tre punti in più risiede il Pontecosi (nella foto) che ha vinto 3-1 contro la matricola Pappiana. A segno Lunardi, Riccardo Martini Adami e Lorenzo Marigliani per i locali e Danese per gli ospiti.

Per i locali assenti Luti, Diego Marigliani e l'acciaccato Michele Martini Adami.

Da segnalare che, al 82', Bechelli (Pontecosi) ha parato un rigore a Danese.

Torna a fare punti il Fornaci nella partita casalinga contro il Luccasette.