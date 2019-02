Sport



Punto terza categoria: Borgo a +7, pareggio nel big match New Team-Gallicano

sabato, 23 febbraio 2019, 18:19

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 21ª giornata di terza categoria, girone B, dove abbiamo assistito ad un'altra vittoria targata Borgo a Mozzano che, in virtù del pareggio del Gallicano in casa del New Team, ha allungato il margine di vantaggio a sette punti.

Vittoria anche per l'Atletico Castiglione (contro la Virtus Robur Castelnuovo) mentre sconfitta per il Coreglia e pareggio per il Filecchio.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo quindi dalla sempre di più capolista Borgo a Mozzano (assenti Barsi e Danilo Amidei) che, tra le proprie mura, ha sconfitto la Pieve San Paolo con il risultato di 3-1. A segno per i locali Fati x2 (16º gol in campionato) e Lunardi.

Da segnalare che il numero uno locale Simoni ha parato un rigore al 58'.

Sempre al secondo posto risiede il Gallicano (assenti Lorenzo Bertucci, Martinelli, Ruocco, Pennacchi e Pollacchi) che nella giornata odierna ha pareggiato sul difficilissimo campo della matricola New Team priva di Terni, Satti, Daniele Salotti e Bravi (posizionata al 3º posto). Risultato finale 1-1: Matteo Franchi al 30' per gli ospiti e pareggio locale di Severiano Salotti al 86'.

Sempre al quinto posto troviamo il Filecchio uscito con uno 0-0 dal campo del Santanna.

All'ottavo posto troviamo l'Atletico Castiglione che, privo dell'infortunato Roberto Bravi, ha vinto tra le mura amiche contro la Virtus Robur Castelnuovo. Secco 2-0 finale condito dalle reti di Diego Tagliasacchi al 6', che raggiunge quota 10 in campionato, e Giuntini al 57'.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Coreglia (assenti Bacci, Federico Marchetti, Velio Marchetti, Fabrizio Pierantoni, Togneri, Andrea Gonnella, Santi e Franceschini) sul campo della Morianese.

Risultato finale 2-0: 61' Baccei e 81' Rosati.