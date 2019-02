Sport



Punto terza categoria: il Borgo allunga, il New Team vince il derby

sabato, 9 febbraio 2019, 17:48

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 19ª giornata di terza categoria, girone B, dove la capolista Borgo a Mozzano ha sfruttato il passo falso del Gallicano consolidando il primo posto. Continua il super campionato del New Team (vincente contro il Filecchio).

Vittoria anche per il Coreglia, pareggio all'ultimo respiro per l'Atletico Castiglione e sconfitta, invece, per la Virtus Robur Castelnuovo.

Ora analizziamo dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Borgo a Mozzano (nella foto) che, come precedentemente anticipato, ha allungato il suo distacco dal Gallicano a sei punti (da considerare che il Gallicano deve recuperare una partita) battendo, in casa, la Sanvitese con un secco 2-0. A segno Francesco Amidei e Federico Amidei.

Per i locali assenti Barsi, Paini, Da Prato, Danilo Amidei e Bertolozzi.

Sale al secondo posto, ed a -4 dal Borgo a Mozzano, il New Team capace di battere, tra le mura amiche, la corazzata Filecchio (alla prima sconfitta fuori casa). Risultato finale 1-0: 57' Severiano Salotti (ottavo gol stagionale).

Da segnalare che per i locali mancavano Valdrighi, Gemma, Satti, Terni, Fantoni e Romei mentre per gli ospiti erano assenti Saisi, Cecchini, Balsotti, Guazzelli e Marco Casillo.

Al terzo posto ma con una partita da recuperare troviamo il Gallicano (out Ruocco, Matteo Franchi, Bacci e Pennacchi) sconfitto sul campo dello Spianate. Risultato finale 1-0: 34' Carnemolla.

All'ottavo posto ed a -4 dai play-off c'è l'Atletico Castiglione che, molto rimaneggiato (tra i principali assenti Giuntini, Friz, Manuel Martinelli, Francesco Martinelli e Rossi) ha pareggiato 2-2 sul campo del Montuolo Nave. Reti ospiti di Bravi (primo in stagione) e di Diego Tagliasacchi (9º in campionato).

Al decimo posto risiede il Coreglia (out Bacci, Fabrizio Pierantoni, Togneri, Ghiloni e Nomellini) che, tra le mura amiche, è tornato alla vittoria contro il San Lorenzo con un secco 2-0 (63' Fazzi su rigore e 65' Bonelli).

Al quartultimo posto c'è la Virtus Robur Castelnuovo (assenti Sorgente, Sanneh Evangelisti, Baiocchi e Sidibe) che è stata sconfitta sul campo del Santanna. Mattatore della partita il bomber Gentile capace di siglare le due reti della partita.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, l'attuale classifica ed il prossimo turno di campionato.