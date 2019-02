Sport



Punto terza categoria: New Team vola con Satti, prima sconfitta per il Filecchio

sabato, 2 febbraio 2019, 19:56

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la 18ª giornata di terza categoria, girone B, sicuramente condizionata dalla forte pioggia che si è abbattuta nella nostra zona capace di rendere quasi tutti i campi al limite della praticabilità. Vittorie per Borgo a Mozzano, New Team (contro Virtus Robur Castelnuovo) e Atletico Castiglione mentre sconfitte per Filecchio e Coreglia. Rinviata, invece, la partita tra Gallicano e Morianese.

Ora analizziamo dettagliatamente le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista Borgo a Mozzano che torna alla vittoria tra le mura amiche, contro il Montuolo Nave, grazie al solito gol di bomber Fati. Per i locali assenti Francesco Amidei, Ceccherelli, Bertolozzi e Paini.

Al terzo posto c'è ancora il New Team (out Valdrighi, Fantoni, Daniele Salotti e Bravi) capace di espugnare il campo della Virtus Robur Castelnuovo (assenti Bakare, Sidibe, Sanneh e Baiocchi) con il risultato di 2-4. Per i locali a segno Camara e Hudu mentre per gli ospiti tripletta della perla di questa squadra Luca Satti (nella foto) e rete finale di Danilo Rossi.

Al quarto posto, in coabitazione con il San Salvatore Montecarlo, troviamo il Filecchio che ha subito la prima sconfitta in campionato contro lo Spianate. Risultato finale 1-3: 50' Massimo Cardosi su rigore per i locali e 73' Perna, 77' Ferro e 90' Fontanelli per gli ospiti.

Da segnalare che il Filecchio era rimaneggiato e ha dovuto giocare con il difensore Mazzanti come portiere. Assenti Daniele Giannecchini, Orlandi, Notini, Saisi, Guazzelli e Balsotti.

L'ottavo posto è occupato dall'Atletico Castiglione che, tra le mia amiche, ha battuto il Santanna per 2-1. A segno Friz e Giuntini per i locali.

Al decimo posto è situato il Coreglia (out Bacci, Beu, Andrea Gonnella, Fabrizio Pierantoni, Togneri, Filippo Casci e Alessio Casci) che è uscito sconfitto dalla trasferta di Pieve San Paolo. Risultato finale 3–1: Bernicchi, Di Furia e Cervelli per i locali mentre Michelini per gli ospiti.