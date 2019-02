Sport



River Pieve, domenica da incorniciare. Successo nel derby e primo posto solitario

domenica, 24 febbraio 2019, 19:24

di michele masotti

0-1

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Manfredi, Alessandro Cassettai, Fusco, Diego Orsi, Bonini, Pennucci (52’ Del Giudice), Pellegrinotti, Crudeli e Alfredini A disposizione: Vanni, Gori, Coiai, Capitani, Gianluca Cassettai, Morelli e Coli Allenatore: Ivano Orsi

River Pieve: Mirco Micchi, Turri, Angeli, Byaze (67’ Francesconi), Tolaini, Maggi, Satti, Vitelli, Haoudi, Di Salvatore (87’ Vignale) e Giannotti A disposizione: Papeschi, Condè, Lorenzo Micchi, Cristea e Cavilli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Biagini di Lucca

Marcatore: 86’ Francesconi

Un guizzo in piena zona cesarini del sempreverde Alberto Francesconi regala al River Pieve i tre punti nel derby di Gorfigliano e soprattutto, in virtù dei contemporanei passi falsi di Serricciolo e Don Bosco Fossone, lancia i “millionarios” della Garfagnana in vetta al campionato. Ai padroni di casa resta l’amaro per una sconfitta difficile da digerire per quanto visto in campo, segnale di come il team dell’alta Garfagnana non meriti l’attuale posizione di classifica. I Diavoli scendono sì al penultimo posto e a -7 dalla salvezza diretta ma, alla luce della partita, possono ancora provare a risalire la china in queste otto ultime giornate di campionato. Si apre nel migliore dei modi, quindi, questa importante settimana per il River che mercoledì 27 febbraio sarà impegnata a Manciano, entroterra maremmano, per la semifinale di Coppa Toscana. Alla squadra di Edoardo Micchi basterà anche pareggiare dopo i tempi supplementari per staccare il pass per la finale dello stadio “Due Strade” di Firenze.

Nota di merito per Mirco Micchi, uno degli ex della sfida, autore di un vero e proprio miracolo su Crudeli quando il punteggio era ancora inchiodato sullo 0-0. I locali scendono in campo con un 4-5-1 mirato a non lasciare spazi alle bocche di fuoco offensivo del River. Capitan Diego Orsi e Fusco sono i centrali, mentre in mezzo al campo la qualità e le geometrie sono garantite dal terzetto Pennnucci-Alessandro Cassettai-Crudeli. Come riferimento offensivo Ivano Orsi dà fiducia a Pellegrinotti. Gli ospiti, dal canto loro, devono fare a meno degli infortunati Catalini e Fontana, si schierano con l’ormai consueto 3-5-2. Il duttile Maggi completa il reparto arretrato e i fuoriquota Turri e Giannotti si muovono sulle corsie laterali. Nel primo tempo il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo, con le maglie della difesa dei Diavoli che si muovono in maniera egregia senza lasciare occasioni giocabili agli ospiti. Di contro anche Mirco Micchi non viene impegnato nella frazione iniziale.

Ben diverso è il canovaccio della ripresa. In avvio di tempo si fa preferire il River Pieve con Di Salvatore che tenta la via della rete con delle conclusioni dalla distanza con il pallone che, in entrambe le circostanze, esce di poco. Al 65’ grossa chance per la formazione di Ivano Orsi con l’incornata a colpo sicuro di Crudeli, altro ex, sulla quale Mirco Micchi si esalta alzando la sfera sopra la traversa. Dieci minuti più tardi Pellegrinotti, smarcato dal filtrante di Alessandro Cassettai, calcia debolmente di fronte al portiere ospite. Svaniti i pericoli, gli ospiti colpiscono al minuto numero ottantasei. Sul tiro di Di Salvatore, sporcato da un difensore, Francesconi è il più lesto di tutti a deviare la sfera in porta. Secondo gol con la maglia del River per l’ex Pisa e Lucchese che a 49 continua ad avere un grande feeling con la rete.

Nel prossimo turno di campionato la neocapolista ospiterà l’Orentano, formazione che veleggia a metà classifica, mentre i Diavoli Neri saranno impegnati sul sintetico di Forte dei Marmi contro i rossoblù dell’Atletico.