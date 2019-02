Sport



River Pieve implacabile al “Nardini”: prosegue la rincorsa alla capolista Serricciolo

domenica, 17 febbraio 2019, 22:44

di michele masotti

2-0

River Pieve: Mirco Micchi, Turri, Angeli, Byaze, Tolaini, Fontana (55’ Vignale), Giannotti, Catalini (33’ Satti), Haoudi, Di Salvatore e Vitelli A disposizione: Papeschi, Condè, Cavilli, Lorenzo Micchi, Francesconi, Cristea e Diego Pioli Allenatore: Edoardo Micchi

Sporting Bozzano: Bedei, D’Agliano, Benedusi (70’ Checchi), Benassi, Romanini, Signorini, Capasso, Morelli, Palazzolo, Canesi e Pierini A disposizione: Stoppani, Suallah, Fierro e Tesi Allenatore: Stefano Maffei

Arbitro: Macchini di Pistoia

Marcatore: 49’ Di Salvatore e 94’ Byaze

Note: Espulso al 36’ Morelli per gioco falloso

Percorso netto, tre vittorie in altrettanti incontri, per il River Pieve di Edoardo in una delle settimane più importanti della sua stagione. I “millionarios” della Garfagnana superano per 2-0 l’ostico Bozzano, consolidano la seconda posizione a pari punti con il Don Bosco Fossone e rimangono a -1 dalla capolista Serricciolo, vittoriosa con il medesimo punteggio sullo Staffoli. Prosegue la corsa parallela e affascinante dei biancorossi, gli unici tra le formazioni dilettantistiche della provincia di Lucca ad essere ancora in corsa in una Coppa regionale. La resistenza dello Sporting Bozzano, tornato pericolosamente a soli tre punti di margine sui play-out, è stata piegata con una ripresa di alto spessore.

La difesa del River rimane la meno battuta del campionato con soli 16 reti al passivo. Altra bella dimostrazione di solidità da parte del pacchetto arretrato, Angeli-Tolaini-Fontana, al cospetto di attaccanti insidiosi come Palazzolo e Pierini. Senza lo squalificato Maggi, Edoardo Micchi mantiene il consueto 3-5-2 e rilancia sulla corsia sinistra il classe 99’ Turri. In mezzo al campo Byaze è il playmaker con Vitelli e Catalini ai suoi lati. In avvio di match sale alla ribalta il numero uno versiliese Bedei, autore di due decisivi interventi su Haoudi e Fontana. Al 33’ uno stiramento mette fuori causa Catalini; al suo posto dentro Satti, inizialmente preservato dal tecnico locale in nome del turnover. Tre minuti dopo il suo ingresso in campo l’ex Castelnuovo subisce un duro intervento di Morelli, sanzionato con il rosso diretto da Macchini. Espulsione che rende maggiormente conservativo l’atteggiamento degli orange.

Ad inizio ripresa i padroni di casa passano con Di Salvatore, abile e astuto nell’andare a segno direttamente su calcio d’angolo. Sotto di una rete e in 10 uomini, lo Sporting si aggrappa al centravanti Palazzolo. L’ex Vorno impegna su punizione Mirco Micchi che respinge bene. Locali che costruiscono palle gol a grappoli. Giannotti in due occasioni si libera egregiamente al tiro salvo poi difettare nella mira. Al 80’ è il palo interno a negare la doppietta personale a Di Salvatore. In pieno recupero Byaze suggella una buona prestazione finalizzando la più classica delle ripartenze.

Domenica prossima capitan Angeli e compagni saranno di scena a Gorfigliano per il derby, in salsa garfagnina, contro i Diavoli Neri. Tempo di derby anche per lo Sporting Bozzano, atteso al “Rontani” dal confronto con la pericolante Torrelaghese.