Sport



Rovinosa caduta interna per degli sfortunati Diavoli Neri Gorfigliano

domenica, 3 febbraio 2019, 19:45

di michele masotti

1-5

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Bonini (75’ Venanzi), Diego Orsi, Pennucci, Manfredi, Fusco, Biagiotti (71’ Pellegrinotti), Crudeli, Del Giudice (71’ Coli), Alessandro Cassettai e Alex Morelli A disposizione: Vanni, Ivano Orsi, Tonelli e Gianluca Cassettai Allenatore: Gabriele Zuddas

Sporting Bozzano: Bedei, D’Agliano, Gemignani (87’ Checchi), Capasso (81’ Benedusi), Romanini, Signorini, Benassi, Simone Morelli, Suallah, Canesi (89’ Tesi) e Pierini A disposizione: Stoppani e Ferro Allenatore: Stefano Maffei

Arbitro: Festa di Carrara

Marcatori: 41’ Del Giudice, 56’ Gemignani, 63’ Pierini e 77’ su rigore Pierini, 69’ Suallah e 85’ Simone Morelli

Note: Espulso al 82’ Biagiotti

Dopo un primo tempo concluso in vantaggio, i Diavoli Neri vengono superati a Gorfigliano da uno Sporting Bozzano uscito rigenerato dalla sessione di mercato invernale che ha permesso alla formazione di Maffei di passare dai bassifondi della graduatoria all’approdo in zona play-off. Passo falso interno, decisamente troppo pesante nei confronti dei locali che hanno colpito due traverse, fa scivolare Pennucci e compagni alla terzultima piazza a -4 dalla salvezza diretta. La differenza è stata fatta da Gioele Pierini, classe 1997, che nelle ultime due stagioni ha militato in Serie D con le maglie di Pavia e Argentina Arma di Taggia. La seconda punta versiliese, sebbene orfano del suo compagno di reparto Palazzolo, ha spostato letteralmente gli equilibri con una doppietta e tante giocate di qualità. La gara, disputata su di un campo pesante, ha avuto il suo punto di svolta in avvia di ripresa con la traversa colta dai locali sul punteggio di 1-0. Una volta trovato il pari, siluro di Gemignani, gli “orange” hanno dilagato.

Senza Della Croce e Alfredini e con l’acciaccato Gianluca Cassettai recuperato per la panchina, Zuddas conferma l’undici che aveva ben impressionato a Capezzano. Gli ospiti, invece, sono tutta un’altra formazione rispetto a quella del girone di andata. Gli innesti di Pierini e dell’ex Vorno Benassi hanno innalzato il tasso tecnico dei versiliesi. Buono il primo tempo dei Diavoli Neri in un match combattuto che si sblocca al 41’ con il gran destro al volo di Del Giudice. In avvio di ripresa una stupenda di Alex Morelli colpisce l’incrocio dei pali per poi ricadere sulla linea di porta. Scampato il pericolo, lo Sporting Bozzano pareggia al 56’, come detto in precedenza, con la conclusione dalla distanza di Gemignani.

Sette minuti più tardi comincia lo show di Pierini che firma il sorpasso con una magistrale punizione. Sulle ali dell’entusiasmo il Bozzano si porta sul doppio vantaggio con Suallah, scattato in dubbia posizione, che supera l’incolpevole Carvajal. I locali ci credono ancora e creano una ghiotta chance con Alex Morelli che perde l’attimo buono per calciare verso la porta sguarnita. Match che si chiude al 77’ grazie al rigore, concesso per un fallo del portiere locale su Suallah, trasformato da Pierini. Proteste dei locali per il fuorigioco non segnalato sullo scatto del numero nove versiliese. La sfortuna si accanisce sui Diavoli che colpiscono la seconda traversa di giornata con Crudeli. Nel finale resta da segnalare lo stiramento subito da Bonini, il quinto gol degli ospiti e l’espulsione di Biagiotti.

Nel prossimo turno di campionato i ragazzi di Gabriele Zuddas saranno di scena a Ronchi contro il Tirrenia, fanalino di coda e con un piede già in Seconda Categoria dato che ha 10 lunghezze di ritardo dalla penultima. Una sfida da vincere per i Diavoli Neri per sperare di accorciare il proprio distacco dall’Orentano, ad oggi l’ultima formazione che eviterebbe i play-out.