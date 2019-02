Sport



Semifinale Aics, Folgore pareggia in rimonta e sogna la finale

martedì, 12 febbraio 2019, 09:08

Non finisce più di stupire la Folgore Piano della Rocca, che pareggia 2-2 con un'altra grande rimonta a Chiesina Uzzanese e compie un passo in avanti importante nella conquista della finale regionale di calcio Aics. La squadra borghigiana, sotto di 2 gol a 20 minuti dalla fine, riesce ancora una volta a risalire la china di fronte ai quotati padroni di casa pistoiesi, dimostrando una volta di più un carattere d'acciaio. Nella partite di ritorno, in programma sabato 9 marzo al "Remo Garibaldi" di Borgo a Mozzano, ai gialloverdi potrebbe anche bastare un pareggio per 0-0 o 1-1, ma sarebbe un errore scendere in campo facendo calcoli.



Tornando a lunedì sera, chiuso il primo tempo sotto di gol con un po' di rammarico per una traversa colpita da Alessandro Nassimbeni a portiere battuto, la Folgore incassa il secondo gol in avvio di ripresa. Partita e discorso - qualificazione sembrano compromessi, ma così come accaduto nei quarti di finale a Firenze contro i campioni regionali uscenti del San Frediano Calcio, i ragazzi allenati da Graziano Solignani cambiano passo: prima è lo stesso Nassimbeni ad accorciare le distanze con uno splendido calcio di punizione dal limite, poi a 7 minuti dalla fine ecco l'acuto di Egzon Zejnaj, che trova il pareggio con un preciso colpo di testa nell'angolino.



Adesso per i gialloverdi è tempo di rituffarsi nel campionato provinciale di Seconda Serie, con un pensiero però inevitabile a quel 9 marzo che potrebbe rappresentare il lasciapassare per una storica finale.