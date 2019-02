Sport



Semifinale del campionato regionale Aics per la Folgore

sabato, 9 febbraio 2019, 11:21

Riprende il suo sogno la Folgore Piano della Rocca, squadra che prende parte ai campionati di calcio Aics, impegnata lunedì 11 febbraio a Chiesina Uzzanese contro i padroni di casa nella semifinale d'andata del campionato regionale.



I gialloverdi ripartono dalla storica impresa del "Gino Bozzi" di Firenze, dove lo scorso 17 gennaio hanno eliminato in casa loro i campioni toscani in carica del San Frediano Calcio, ribaltando una partita che li vedeva sotto 2-0 e conclusasi poi con un incredibile 2-3. Anche stavolta il pronostico non è favorevole alla compagine borghigiana allenata da Graziano Solignani: il Chiesina milita infatti nella Prima Serie lucchese - la Folgore in seconda - ed occupa attualmente il secondo posto in classifica. La categoria di differenza e la loro oggettiva forza insomma spostano giocoforza i pronostici dalla parte dei pistoiesi, ma i gialloverdi sin qui hanno saputo stupire tutti gli addetti ai lavori, eliminando prima i pisani dell'Asciano e poi come detto il San Frediano Calcio. E non vogliono certo fermarsi sul più bello. Il 9 marzo, poi, la semifinale di ritorno.