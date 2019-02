Sport



Si arresta in semifinale il bel cammino del River Pieve in Coppa Toscana

mercoledì, 27 febbraio 2019, 18:35

di michele masotti

2-1

Manciano: Ciaccia, Pappalardo, Marzi, Berna, Bresciani, Palmisani, Manini, Ballerini, Brutti, Palassini e Di Gennaro (Clemente) A disposizione: Deiana, Alborino, Clemente, Danso, Rosati, Mecja, Bernabini, Pieraccini e Fanari Allenatore: Alessandro Renaioli

River Pieve: Mirco Micchi, Turri, Angeli, Byaze, Tolaini, Vignale (90’ Condè), Satti, Vitelli (86’ Francesconi), Haoudi, Di Salvatore e Giannotti A disposizione: Maggi, Fontana, Catalini, Lorenzo Micchi, Cristea e Pioli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Gallorini di Arezzo

Marcatori: 65’ Satti, 67’ e 85’ Brutti

Note: Espulso al 90’ Clemente per doppia ammonizione

Quando il match stava ormai per vivere l’appendice dei tempi supplementari l’attaccante locale Brutti, mvp di giornata, ha siglato la personale doppietta che infrange il sogno del River Pieve di accedere all’ultimo atto della Coppa Toscana. Sarà Manciano-Lanciotto Campi la finale, che consentirà alla vincente di partecipare al torneo di Promozione 2019-2020, del “Boozzi” di Firenze in programma mercoledì 10 aprile alle ore 15. Resta comunque da incorniciare il cammino compiuto in questo torneo dai biancorossi. Adesso Angeli e compagni punteranno tutto sulle ultime otto giornate di un campionato, il girone A, che guidano con due lunghezze di vantaggio sul Serricciolo. In terra maremmana è andato in scena un confronto molto combattuto, spigoloso e con un’ambiente decisamente caldo. Come sovente accade in gare così equilibrate, a far pendere la bilancia dalla parte del Manciano sono stati gli episodi. Altalenante il rendimento stagionale della formazione di Renaioli: perfetti in Coppa Toscana e anonimi nel girone F, con soli tre punti margine dalla zona play-out.

Con gli acciaccati Catalini e Fontana in panchina, nel suo 3-5-2 Edoardo Micchi sceglie Vignale per completare il pacchetto arretrato, i fuoriquota Turri e Giannotti per spingere sulle corsie esterne e il collaudato duo d’attacco Haoudi-Di Salvatore. Il Manciano, vincitore di questa competizione nel 2013, deve fare a meno degli squalificati Verde e Farrigato: le maggiori speranze di mister Renaioli sono riposte nel centravanti Brutti, miglior marcatore dei suoi in campionato con 11 centri. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la semifinale si accende nella seconda metà della ripresa. Al 65’ Francesco Satti scocca un destro dal limite dell’area che non lascia scampo a Ciaccia. Il vantaggio degli ospiti dura solo due minuti poiché ci pensa Brutti, con grande opportunismo, a riportare il punteggio in parità. Al minuto numero ottantacinque ecco l’episodio chiave. La punizione, apparsa generosa, dal limite dell’area di Palassini colpisce la traversa ma sulla ribattuta il primo ad arrivare sulla sfera è il solito Brutti che realizza il tap-in. Proteste del River Pieve per la sospetta posizione di offside del centravanti locale. Il generoso assalto finale degli ospiti, dentro anche Condè e Francesconi, non premia la formazione garfagnina. Prima del triplice fischio finale resta da annottare l’espulsione, per doppio giallo, rimediata dal subentrato Clemente.

I “millionarios” della Garfagnana si tufferanno nuovamente nel campionato, che li vede davanti a tutti, ospitando al “Nardini” i giallorossi dell’Orentano. Questo finale di stagione potrebbe regalare un traguardo storico ad un club sorto nell’estate 2005 per la volontà di un gruppo di amici.