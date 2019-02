Sport



Stagione finita per Alessandro Tomei che saluta i compagni… con un gol da ex

venerdì, 22 febbraio 2019, 17:28

di simone pierotti

Doveva essere l’arma a sorpresa per scardinare le difese del campionato Juniores, l’ingaggio di Alessandro Tomei, classe 1998, originario di Borgo a Mozzano. La scommessa voluta al Castelnuovo dall’allenatore Simone Vanni e il d.s. Massimo Valiensi si è rivelata azzeccata e il bomber ha risolto diverse partite decisive prima della scoperta di un problema agli arti inferiori che costretto Tomei ad operarsi. L’intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è andato secondo programmi e il calciatore potrà riprendere l’attività nel mese di agosto.

Nonostante il guaio fisico, l’attaccante è voluto rimanere fino all’ultimo con la squadra ed è sceso in campo nell’ultimo incontro, molto sentito, il derby contro il Pieve Fosciana, peraltro l’ultima società dove Tomei aveva giocato. Come nelle favole, è arrivato il classico gol da ex, fondamentale per far vincere il Castelnuovo. Un “regalo” di addio, almeno per questo campionato, ai compagni e al mister per un giovane bomber che ha dimostrato valori e attaccamento alla maglia fuori dal comune.

Tomei è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Valle di Ottavo, per poi giocare nella Folgor Marlia, nel Villa basilica e nel Pieve Fosciana. La scorsa estate l’arrivo a Castelnuovo, dove si è allenato con la prima squadra e giocando il sabato con la Juniores. Cinque le reti, tutte pesanti: il gol vittoria contro il Pisa Ovest e a Staffoli, gol al Ponte alle Origini, all’Acquacalda e al Pieve Fosciana.

“Sono venuto a Castelnuovo perché mi ha entusiasmato il grande interesse di mister Vanni e di Valiensi e per avere la possibilità di mettermi in evidenza anche in ottica prima squadra che, purtroppo, per lavoro e per gli infortuni non è stato possibile immaginare un possibile esordio”.

Quando ti rivedremo in campo? “Con il pallone a partire da agosto, al campo mi rivedrete ogni volta che il Castelnuovo giocherà, sarò il primo tifoso dei miei compagni, per dare il mio contributo alla vittoria del campionato”.