Tante società all’incontro organizzato dalla F.I.G.C. regionale allo stadio “Nardini”

sabato, 16 febbraio 2019, 08:42

di simone pierotti

Partecipato, costruttivo e aperto a tutti. L’incontro organizzato dalla F.I.G.C. della Toscana con le società calcistiche della Garfagnana che si è tenuto nel pomeriggio presso lo stadio Nardini di Castelnuovo Garfagnana è stato un successo. E’ stato il battesimo della serie di riunioni che il CRT ha in programma nelle zone della nostra regione più disagiate da un punto di vista geografico e già alla prima uscita l’iniziativa ha riscosso un largo consenso e importanti contributi.

Al termine dell’incontro a cui hanno partecipato per il CRT il presidente Mangini, i vicepresidenti Perniconi e Taiti, il consigliere regionale Merlini, il Delegato di Lucca Eugenio Dinelli oltre al segretario Franco Dinelli e i presidenti e dirigenti di 19 società della provincia di Lucca appositamente invitate, Paolo Mangini ha sottolineato: “Ottima la riuscita di questa iniziativa che ha visto una partecipazione massiccia. Abbiamo toccato temi importantissimi – dall’impiantistica alla dematerializzazione del tesseramento – in modo aperto, franco e condiviso. Ringrazio la Delegazione di Lucca per l’organizzazione e la società del Castelnuovo che ci ha ospitato”.

Tanti i temi affrontati dai responsabili della F.I.G.C., con le ultime novità, come le misure di contenimento dei costi di tesseramento, la demateralizzazione della segreteria, le quote di impiego dei giovani, l’organizzazione di corsi di formazione per le società, le forme di microcredito, la nuova formula dei play-off. Tra le problematiche sollecitate dalle società, l’impiantistica e i campi sportivi, il credito e l’efficientamento energetico. La società ospitante era rappresentata dai presidenti Lenzi e Becarelli e il dirigente Pieroni, che peraltro hanno offerto preziosi contributi alla discussione, il direttore sportivo Valiensi, il segretario Pierotti, il dirigente Pierpaolo Pucci, il responsabile della scuola Dino Dini, il responsabile tecnico Leonardo Piagentini. Al termine degli interventi è stato offerto a tutti i presenti un aperitivo.