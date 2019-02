Sport



U.I.S.P. Garfagnana: “Magic box” Serani incanta e fa volare il Capriola Poggio

martedì, 26 febbraio 2019, 15:59

di simone pierotti

Continua a volare il Capriola Poggio che non trova ostacoli nemmeno a Filicaia contro i Diavoli Rossi, battuti 3-1. Compito facilitato non poco quando in squadra hai dei top player assoluti come Riccardo Serani, un marziano disceso tra noi dall’olimpo del calcio per deliziarci con una splendida doppietta. La terza rete è di Matteo Morotti, mentre la rete della bandiera per i locali è di Sandro Chiriacò. Momento difficile per il Max bianconero, molto meglio va a quello garfagnino, Vinicio Santoni, che guida il Casciana Cascianella al secondo posto, dopo il pirotecnico 4-2 all’Unione 2018 grazie alla doppietta di Fabio Cordasco e alle reti di Nicolò Bertoncini e Battista Corradini; agli ospiti non basta la doppietta del bomber Massimiliano Fabbri. Si fermano a vicenda Camporgiano e MGS City, uno 0-0 che muove poco la classifica. Clamoroso scivolone interno per il Baston Villa contro un redivivo Cerageto Mojito che passa 1-0 con una rete di Simone Piagentini. Continua a salire il Cascio Amatori che supera 2-0 lo United Colours grazie ai gol di Luca Borgia e Valerio Giannasi. Sale al terzo posto solitario il Lokomotiv dopo il secco 4-1 agli Amatori Vicas: reti di Stefano Bechelli, Andrea Bertolini, Michele Giorgi e Achille Kogne, per gli ospiti segna Maikol Fabbri. Preziosi punti per il Corfino che supera 1-0 il Cerretoli grazie alla rete di Simone Lemmi.