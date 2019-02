Sport



U.I.S.P. Garfagnana: tutto invariato in testa. Risalgono Camporgiano e Cascio

lunedì, 11 febbraio 2019, 15:46

di simone pierotti

Tutto invariato o quasi in vetta al campionato U.I.S.P. della Garfagnana, con il solo Camporgiano che guadagna due punti sulle prime tre posizioni. Non riesce a vincere ma mantiene la vetta il Capriola Poggio che viene fermato sul proprio terreno dal Baston Villa sull’1-1. Al gol dell’intramontabile bomber Edoardo Micchi replica Paolo Ferrando. Punti preziosi per gli Amatori Cascio che superano 2-1 il Casciana Cascianella che rimanda l’appuntamento con la vetta. Segnano Luca Borgia, Tommaso Vangi e Simone Rossi. Goleada per il Camporgiano che rifila un 6-1 allo United Colours: doppietta di Maico Tolaini e reti di Sebastian Bruno, Ioan Faur, Simone Lezoli e David Savoli, rete della bandiera del top player Giancarlo Marchione. Il derby dell’alta Garfagnana tra MGS City e Lokomotiv termina in parità, 1-1 firmato da bomber Alessandro Davini e Stefano Bechelli. Bella vittoria del Cerretoli che passa 2-1 sul campo dei Diavoli Rossi Filicaia grazie alle reti di Federico Tagliasacchi e Stefano Dini, mentre per i locali va in gol Marco Bravi. Vittoria importante anche per l’Unione 2018 sul campo del Cerageto Mojito 3-1 grazie alla doppietta di Massimiliano Fabbri e al gol di Enrico Piastra, mentre per gli ospiti in gol Simone Piagentini. Travolgente vittoria per 4-1 del Corfino contro gli Amatori Vicas (reti di Matteo Bacci, Domenico De Luca, Simone Lemmi e Michael Salotti, e rete della bandiera per gli ospiti di Stefano Nardini).