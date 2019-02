Sport



Una giornata dedicata ai più piccoli della pallavolo

martedì, 12 febbraio 2019, 12:48

Si è svolta domenica, nella palestra del liceo di Castelnuovo, un'altra giornata dedicata ai più piccoli della pallavolo a cui il Volley Barga ha partecipato con la squadra S3 Red.



"Ogni volta di più - commenta la società -, le bimbe di tutte le società migliorano e rendono le sfide divertenti e impegnative allo stesso tempo. Per vincere servono tecnica, organizzazione, ma anche malizia e determinazione. Gli spazi ridotti del campo di questa formula meglio si addicono alle nostre bimbe, che si muovono bene e riescono ad orchestrare azioni di gioco interessanti, concluse in qualche occasione, anche con alcune schiacciate.



Ridono, si divertono e fanno qualche passo avanti ogni volta, per questo dobbiamo pazientemente continuare a chiedere ai ragazzi e alle loro famiglie impegno e perseveranza, che saranno il vero valore aggiunto per raggiungere obbiettivi".