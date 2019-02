Sport



Volley Barga, l'under 16 chiude il campionato al secondo posto

mercoledì, 13 febbraio 2019, 18:39

VOLLEY BARGA - VOLLEY PORCARI AZZURRA

25/23 - 25/22 - 15/25 - 25 /12

Ultima partita per la formazione under 16 del Volley Barga che vede le ragazze allenate da coach Dini chiudere questo campionato con un brillante secondo posto in classifica dietro la squadra di Borgo a Mozzano, meritatamente prima, con soli cinque punti di distacco.



Un campionato che ha visto le ragazze crescere sotto ogni punto di vista, le ha viste gioire per le numerose vittorie e anche per la sconfitta al tie break con la capolista, ma soprattutto le ha viste sempre lottare.



Per festeggiare questo secondo posto pizzata per tutta la squadra presso Marameo Pizzerie, perché oltre alla passione per questo fantastico gioco hanno anche un vizio, che accomuna la nostra grande famiglia ed è quello di stare insieme.