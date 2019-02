Sport



Volley Barga, sorride l'under 16

martedì, 5 febbraio 2019, 12:38

Prima divisione



Volley Barga - Progetto Volley Bottegone 0-3 (19/25 - 15/25 - 19/25)



Classifica invariata per la prima divisione che nella partita di ritorno contro il Progetto Volley Bottegone non riesce a replicare il bel risultato ottenuto all'andata ma si mantiene stabile in classifica. Sicuramente più grinta da parte della compagine avversaria a cui non mancano né l'esperienza né le capacità individuali, che le permettono di uscire vittoriosa con un secco 0-3. Questa gara farà affrontare alla formazione guidata da coach Nobili il week end di pausa con la consapevolezza che le gare di febbraio saranno tutte partite toste e come tali vanno affrontate. Prossima gara il 16 febbraio contro l'Ingro vivaio Mazzoni.





Under 16



Jump volley-Volley Barga 1-3 (14/25-23/25-25/23-15/25)



Una vittoria più sofferta del previsto a Lido di Camaiore contro il Jump Volley. A causa della concomitanza dell'incontro di prima divisione che vedeva impegnate alcune atlete normalmente militanti nella formazione under 16, la coach Dini aveva convocato per questa gara altre due ragazze under 14 (Autiero e Cecchi), oltre a Vannini, Casillo e Donati che regolarmente militano anche in questa squadra. I molti errori, delle ragazze di Barga nel secondo e terzo set hanno portato la formazione di casa a crederci vincendo il terzo set per 25-23. Nel quarto set Barga ritrovava la giusta determinazione e si impone con un punteggio che rispecchia il vero divario tra le due formazioni.Saldo il secondo posto in classifica dietro a Valdiserchio le ragazze si accingono a giocare l'ultima partita domenica 10 in casa contro il Porcari.