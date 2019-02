Volley, concentramento under 12 a Fornaci

Altri articoli in Sport

martedì, 5 febbraio 2019, 20:50

Domenica da incorniciare per il G.S. Orecchiella Garfagnana che centra un bellissimo tris di vittorie grazie alle sue portacolori Annalaura Mugno, Simona Prunea e Francesca Chiappa

martedì, 5 febbraio 2019, 12:38

Classifica invariata per la prima divisione che nella partita di ritorno contro il Progetto Volley Bottegone non riesce a replicare il bel risultato ottenuto all'andata ma si mantiene stabile in classifica. Una vittoria più sofferta del previsto a Lido di Camaiore contro il Jump Volley

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:09

Il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte e supera per 64 a 53 il Basket Team 87 Pistoia. Nel campionato di Promozione, la squadra garfagnina torna a sorridere e i play-off restano nel mirino

lunedì, 4 febbraio 2019, 10:14

Giacomo Verona ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. Domenica 3 febbraio, il talento di Retignano, già quarto assoluto e primo atleta toscano al traguardo di Campi Bisenzio la scorsa settimana alla prima fase dei campionati regionali di corsa campestre, ha dominato il “Trofeo T.I.A.M.O” a Viareggio

domenica, 3 febbraio 2019, 21:58

Quest'oggi si è giocata la 19ª giornata di seconda categoria, girone C, dove il Molazzana è "cascato" nella prima sconfitta in campionato (contro il Corsagna). Torna alla vittoria, invece, il Pontecosi dopo quattro mesi e mezzo di astinenza. Pareggio per Vagli (contro il Fornoli), Virtus Camporgiano, Barga e Fornaci

domenica, 3 febbraio 2019, 20:41

Settimo successo nelle ultime otto partite per un River Pieve che consolida il terzo posto e riduce le distanze, da stasera -4, dalla capolista Serricciolo. In un match fotocopia di quello andato in scena sette giorni fa a Marlia, campo pesante e tanto agonismo, la differenza è stata fatta dal...