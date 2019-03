Ancora "Tricolore" per Rudy Michelini: il pilota atteso protagonista nel Campionato Italiano Rally

Altri articoli in Sport

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:40

Dopo una lunga pausa di sei mesi il driver di Bagni di Lucca torna nella gara "di casa" con la Clio con la quale vinse a Lucca tre anni fa. Al suo fianco Pietro Checchi

martedì, 12 marzo 2019, 16:44

Ha preso il via il campionato di tennis Serie D3 per il Tennis Club Garfagnana che, nonostante una buona opposizione, ha dovuto cedere al forte Sport Village squadra “B”. 3-1 il punteggio finale dopo che Maurizio Bonini aveva illuso battendo il quotato Gianluca Natali 64 64

martedì, 12 marzo 2019, 11:02

Il derby per eccellenza del campionato U.I.S.P. della Garfagnana resta quello di Camporgiano, tra il capoluogo e il Capriola Poggio, con sfide spesso decisive per il titolo. Al momento le squadre sono divise da alcune posizioni di classifica ma è sempre un duello equilibrato

martedì, 12 marzo 2019, 08:38

Lascia un po' di amaro in bocca la vittoria di sabato per 3-1 sul Bio Depur Milleluci. Ovviamente non per il risultato (la squadra ha conquistato tre punti fuori casa), ma per come la squadra ha giocato nel primo set e in buona parte del second, troppi errori e scarsa...

lunedì, 11 marzo 2019, 18:43

Finisce il sogno della Folgore Piano della Rocca, eliminata nella semifinale del ritorno del campionato regionale Aics dai pistoiesi del Chiesina Uzzanese: 0-2 il risultato finale per gli ospiti, che trovano negli ultimi 20 minuti il micidiale uno – due che vale loro il biglietto per la finalissima di Firenze...

lunedì, 11 marzo 2019, 13:05

Straordinario risultato per la compagine femminile del GS Orecchiella Garfagnana che ha conquistato il 7° posto a squadre ai Campionati Italiani di cross andati in scena nel bellissimo parco della Venaria Reale di Torino (Parco La Mandria) sabato 10 e domenica 11 marz