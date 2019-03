Sport



Castelnuovo alla pari, ma spreca troppo: la Cuoiopelli passa 3-1

domenica, 3 marzo 2019, 17:25

di simone pierotti

CUOIOPELLI: Grasso, Rossi, Battistoni, Mancini L, Botrini, Francesconi, Niccolai (1’ s.t. Bellemo), Benvenuti, Tempesti, Mengali (46’ s.t. Caciagli), Ghelardoni (20’ s.t. Morelli L) A disp.: Morini, Ferretti, Landi, Morelli G L All.: Cipolli

CASTELNUOVO: Leon, Giusti (35’ s.t. Marchetti), Inglese, Ceciarini, Leshi, Biagioni (13’ s.t. El Hadoui), Filippi, Cecchini, Martinelli (35’ s.t. Bosi), Gori, Durodola A disp.: Da Prato, Pieroni, Galletti, Turri, Micchi, Bosi All.: Contadini

Arbitro: Mariani di Livorno

Marcatori: 19’ p.t. Mengali (rig), 22’ p.t. Gori (rig), 33’ p.t. Tempesti, 29’ s.t. Francesconi

Note: Ammoniti Benvenuti, Filippi, Mengali, Gori

Trasferta amara per il Castelnuovo che cade sul campo della Cuoiopelli dopo una buona prova. Purtroppo non è giornata fortunata per i gialloblu che si vedono annullare una rete, colgono un palo e vengono fermati dal portiere Grasso. Più cinici i padroni di casa che passano per tre volte grazie ai propri migliori elementi.

L’avvio di gara fa ben sperare per il Castelnuovo. Al 5’ punizione perfetta di Gori che si ferma sulla traversa, si inserisce Martinelli che con un colpo di testa insacca, ma l’arbitro annulla per una presunta posizione di fuorigioco. Al 7’ azione in velocità dei gialloblu, inserimento dopo una triangolazione per Filippi che viene ribattuto in angolo da un difensore. Al 10’ bella conclusione di Durodola, appena entrato in area, il portiere salva con un grande intervento. Al 14’ prima conclusione per i locali: insidiosa palla nel mezzo per Rossi che per un soffio non arriva sul pallone. Al 19’ la partita si sblocca. Fallo in area, rigore e dal dischetto insacca Mengali. Al 22’ pervengono subito al pareggio i gialloblu: il portiere tocca Martinelli, è rigore. Si incarica del tiro dagli 11 metri Gori che segna imparabilmente. Il Castelnuovo preme e potrebbe passare in vantaggio. Al 25’ gran girata di destro, clamoroso palo. Al 33’, quasi a sorpresa, è la Cuoiopelli a trovare il vantaggio con Tempesti che in contropiede supera Leon con un preciso tocco. Il gol taglia un po' le gambe al Castelnuovo che stenta a reagire. La ripresa si apre con un solare contropiede di Mengali, con Leon che è costretto all’uscita disperata salvando la propria porta. Al 28’ i gialloblu rischiano ancora di capitolare: tripla occasione tambureggiante, prima Leon, poi Leshi e ancora Leon salvano. Partita chiusa al 29’ con Francesconi che risolve in mischia sotto porta. Nel finale c’è tempo per una nuova parata di Grasso su calcio di punizione di Gori.

Sconfitta indolore, ma adesso ci sarà da sfruttare il doppio confronto casalingo, mercoledì 6 e domenica 10 marzo, contro San Marco Avenza e Pontebuggianese.